人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

中国代表在人权理事会表示将把北京冬奥会、冬残奥会办成简约、安全、精彩的盛会

2021年07月08日11:21 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网布鲁塞尔7月7日电 （记者张朋辉）7月7日，联合国人权理事会第47次会议举行“通过体育和奥林匹克理想促进青年人权”专题讨论会。中国常驻联合国日内瓦代表团陈旭大使发言指出，中国将把2022年北京冬奥会、冬残奥会办成一届简约、安全、精彩的盛会。

陈旭表示，当前新冠疫情仍在全球肆虐。奥林匹克精神超越国界，在全世界深入人心，将推动各国加强团结，携手应对全球性挑战。2022年北京冬奥会、冬残奥会是国际社会的盛会，是各国运动员公平竞技的舞台，也是冬奥运动青年爱好者的热切期盼。中方愿同国际社会一道，确保北京冬奥会、冬残奥会成为一届简约、安全、精彩的盛会。

陈旭表示，中国一直坚持落实全民健身国家战略，不断提高人民健康水平。中国青年将以参加比赛、担任志愿者等方式积极参与北京冬奥会、冬残奥会工作，为这一盛事的成功举办贡献力量。中国青年也将通过积极参与奥林匹克运动，实现自身全面发展，促进各国人民特别是青年之间的交流与合作，为人类的进步事业做出更大贡献。

俄罗斯、委内瑞拉、尼泊尔等国代表在发言中欢迎中国将于2022年举办北京冬奥会和冬残奥会，相信这将成为各国共同参与的盛会，反对一些国家将体育运动政治化的做法。委内瑞拉代表指出，北京作为国际上唯一举办夏季和冬季奥运会的城市，为国际奥林匹克运动做出了独特贡献。

本次专题讨论会系根据人权理事会2020年通过、中国作为核心共提国之一的“通过体育和奥林匹克理想促进人权”决议举办。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部