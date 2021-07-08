人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国佛罗里达州住宅楼坍塌事故搜救行动已停止

2021年07月08日11:04 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿7月7日电 （记者张梦旭）据美国《纽约时报》报道，美国佛罗里达州迈阿密-戴德县消防救援局助理局长瑞·贾达拉7月7日表示，针对佛罗里达州迈阿密-戴德县瑟夫赛德镇住宅楼局部坍塌事故的搜救行动已于7日下午停止，工作人员将把重心放在废墟的恢复工作上。截至当地时间7日晚，住宅楼局部坍塌事故死亡人数升至54人，失联人数为86人。

贾达拉指出，基于现有事实，废墟中失踪者的生存几率为零。工作人员将移除救援犬和相关监听设备，但会继续搜寻失踪者遗体。目前来自联邦紧急事务管理局的搜救小组已同意相关决定。迈阿密—戴德县县长丹妮拉·莱文·卡瓦在新闻发布会上说，从救援过渡到重建是一个非常困难的决定。

6月24日凌晨，佛罗里达州海滨小镇瑟夫赛德一栋12层住宅楼发生局部坍塌。事故楼房共有136套住房，其中55套在坍塌中损毁。但事发1小时后至今，没有发现任何幸存者。迈阿密-戴德县消防官员2日说，迄今为止，只在搜救第一天上午听到过一名女性的声音，但救援人员无法联系她，此后再未听到任何人的声音。

当地时间7月4日晚，当地政府炸毁了该倒塌住宅楼的剩余部分。官员表示，这样做一是为了确保搜救人员的安全，以便重启搜救行动；二是热带风暴艾尔莎即将抵达佛罗里达州，大楼未倒塌部分可能无法承受强暴风雨。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部