人民网华盛顿7月7日电 （记者张梦旭）据美国《纽约时报》报道，美国佛罗里达州迈阿密-戴德县消防救援局助理局长瑞·贾达拉7月7日表示，针对佛罗里达州迈阿密-戴德县瑟夫赛德镇住宅楼局部坍塌事故的搜救行动已于7日下午停止，工作人员将把重心放在废墟的恢复工作上。截至当地时间7日晚，住宅楼局部坍塌事故死亡人数升至54人，失联人数为86人。

贾达拉指出，基于现有事实，废墟中失踪者的生存几率为零。工作人员将移除救援犬和相关监听设备，但会继续搜寻失踪者遗体。目前来自联邦紧急事务管理局的搜救小组已同意相关决定。迈阿密—戴德县县长丹妮拉·莱文·卡瓦在新闻发布会上说，从救援过渡到重建是一个非常困难的决定。

6月24日凌晨，佛罗里达州海滨小镇瑟夫赛德一栋12层住宅楼发生局部坍塌。事故楼房共有136套住房，其中55套在坍塌中损毁。但事发1小时后至今，没有发现任何幸存者。迈阿密-戴德县消防官员2日说，迄今为止，只在搜救第一天上午听到过一名女性的声音，但救援人员无法联系她，此后再未听到任何人的声音。

当地时间7月4日晚，当地政府炸毁了该倒塌住宅楼的剩余部分。官员表示，这样做一是为了确保搜救人员的安全，以便重启搜救行动；二是热带风暴艾尔莎即将抵达佛罗里达州，大楼未倒塌部分可能无法承受强暴风雨。

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