人民网里约热内卢7月7日电 （记者吴杰）由中国与拉丁美洲众多学者合力打造的“理解拉丁美洲”文库近日开始启动，文库将用约10年时间推出50本以拉美人文历史为主题的图书，立足拉美视角，呈现一个真实、立体、全面的拉丁美洲，帮助中国大众在轻松阅读中理解拉美的历史、文化、民族和社会。

该文库由北京大学出版社和中拉教科文中心联手中拉多位学者共同打造，是中国首个系统出版的、以拉丁美洲历史人文为主题的大型文库。“理解拉丁美洲”文库国际学术顾问委员会目前由12名极具影响力的资深学者组成，他们来自墨西哥、乌拉圭、巴西、秘鲁、阿根廷、中国等7个国家。

据中拉教科文中心郭存海博士介绍，截至2020年底，中国已是拉美许多国家的重要贸易伙伴，中国开设西班牙语和葡萄牙语专业的高等院校、从事拉美研究的机构/中心逐渐增多。然而，中拉虽已紧密相连，相互认知却仍然非常有限。当前国内有关拉美的图书总体相对偏少，且目前译介的图书多数是基于欧美视角，而非拉美视角。因此“理解拉丁美洲”文库主要透过拉美（裔）知识分子的视角，打磨“好读的拉美历史人文书”。

“理解拉丁美洲”文库国际学术顾问、墨西哥历史学院院士、著名历史学家恩里克·克劳泽博士表示，推出“理解拉丁美洲”文库是一个非凡的想法，可以拉近中国与拉丁美洲间的距离。期待通过文库的出版，在中国和拉丁美洲间架设一座更牢固的“理解之桥”。

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