新华社斯德哥尔摩7月7日电（记者和苗）瑞典议会7日对被提名首相候选人的瑞典前首相勒文进行投票，其中反对票数未过半，勒文因此重新出任首相。

投票结果显示，有116票支持勒文担任首相，173票反对，60票弃权。瑞典议长安德烈亚斯·诺伦说，因反对勒文担任首相的票数未过半，议会批准勒文重新出任首相。

勒文在当天举行的新闻发布会上说：“议会给予了我继续领导瑞典的信任，我将以坚定与尊重的态度履行这一职责，带领新政府继续推动各项工作。”他还透露，新政府的大臣名单将于9日公布。

瑞典议会6月21日对时任首相勒文的不信任投票获得通过后，勒文成为瑞典首位在任期内遭不信任投票罢免的首相。按照程序，勒文遭罢免后面临两种选择：解散现政府，由议长提名新首相人选；或宣布在3个月内举行议会选举。

勒文随后宣布辞职。按照程序，议会议长与瑞典各政党领导人展开了一系列会谈，最终重新提名勒文为首相候选人。

2018年9月瑞典举行议会选举时，由勒文领导的社会民主党与环境党、左翼党组成的中左翼阵营获得40.6%的选票，以微弱优势击败反对联盟中右翼阵营赢得大选，随后社会民主党和环境党组建少数派政府。导致勒文辞职的不信任投票由左翼党发起。

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