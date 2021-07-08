新华社伦敦7月7日电（记者张薇）虽然本次赛事零失球的纪录被打破，虽然对方门将看似威力无边，但强攻之下的英格兰队7日还是凭借加时赛凯恩的进球2:1力克丹麦队，第一次挺进欧锦赛决赛，同时也是继1966年本土世界杯夺冠后第一次打进重大赛事决赛。

在决赛中等待“三狮军团”的是6日经过点球大战送走西班牙队的意大利队。两队将于11日在伦敦上演终极对决。

开哨前，温情无限。英格兰队队长凯恩将一件全队签名、印有埃里克森名字的10号球衣交到丹麦队队长克亚尔手中。

曾在热刺和凯恩做队友的丹麦中场埃里克森首场小组赛因心脏骤停在场上晕厥，幸好抢救及时没有酿成悲剧。丹麦球员则在经历震惊和剧痛之后顽强继续比赛，并最终一路打进四强。

哨响后，火力全开。前五场一球不失的英格兰队全面压上，令丹麦队门前风声鹤唳，不过小舒梅切尔气场十足，几次接招把握十足。

一瞬间，风云突变。丹麦队第30分钟在快速反击中获得任意球机会，达姆斯高主罚的任意球越过英格兰队跳起的人墙弧线破网。

然而，比分上的落后并没有改变英格兰队掌控全场的局面，他们强攻之下，终有收获。第38分钟，萨卡右路妙传禁区，凯恩为斯特林做球，但曼城射手的近距离打门被小舒梅切尔扑出。仅1分钟后，英格兰队卷土重来，萨卡送入小禁区的皮球被克亚尔碰入自家大门。

下半场一开场，英格兰队又是围攻之势，但马奎尔的头球、芒特的兜射都被小舒梅切尔神勇扑出。丹麦队体力下降明显，一旦拿球也不再急于突破。

也许丹麦人认为“门神”小舒梅切尔会让他们在点球大战中更有胜算，但加时赛中攻势不减的英格兰队没有给他们机会。斯特林突入禁区造成对手犯规，凯恩随后主罚的点球虽然被小舒梅切尔扑出，但英格兰队队长紧接着补射中的。第104分钟，英格兰队终于2:1实现反超。

温布利现场近6万英格兰球迷高唱起“足球回家了”。

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