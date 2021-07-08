新华社北京7月8日电 题：“让足球回家”梦想背后

——英格兰足球的十年改革

新华社记者肖世尧

“It's coming home, it's coming home（足球回家了，足球回家了）”——这是1996年英格兰欧锦赛主题曲《三狮》的歌词。这首歌，在英伦大地上几乎家喻户晓，写尽英格兰作为现代足球发源地的光荣与骄傲。从此，“让足球回家”，成为英格兰队出征每一届世界大赛的口号。

然而在很长时间里，成功并未青睐“三狮军团”。时至今日，英格兰队还从未夺得象征欧洲足球最高荣誉的欧锦赛冠军，这句口号也几乎沦为笑柄。

在7日举行的2020欧锦赛半决赛中，英格兰队2:1击败丹麦队，队史首次打入决赛。整场比赛，“足球回家了”的歌声响彻伦敦温布利大球场。英格兰人，距离梦想从未如此之近。为了这个时刻，他们已苦心磨剑十年。

一切的变革始于2011年。彼时的英格兰队，还笼罩在未能进入2008年欧锦赛正赛和2010年世界杯折戟16强的阴霾中。英超联赛的强势，似乎并未带动英格兰队的崛起。痛定思痛，英足总和英超公司制定了《精英球员表现计划》（简称“EPPP”）。这个计划在2011年底通过，从2012年开始实施，力图对整个青训体系进行大刀阔斧的改革：

打破各俱乐部必须在90分钟车程内招收球员的限制，鼓励青训营突破“地方保护主义”吸纳球员；建立四级青训营制度，英足总按青训营级别配比资源。最高级别青训营至少要配备18名全职教练且年投入不低于250万英镑（1英镑约合8.95元人民币）；建立完备的青少年联赛体系，组织大量比赛，同时取消U17以下青少年联赛排名，淡化锦标主义；加大足球基础设施投入，建设可容纳英格兰28支各年龄段代表队训练的圣乔治公园国家足球训练基地等多项改革措施落地。

改革从不会一帆风顺。当年的投票中，英格兰三级职业联赛的72家俱乐部中，有22家向EPPP投下反对票。EPPP固然将鼓励英超顶级俱乐部将优势资源投入青训，同时也会使中小俱乐部利益受损。2012/2013赛季前，赫里福德联队等多家低级别联赛俱乐部宣布因无力满足EPPP要求，关闭青训营。至今，低级别青训营降级、关停仍时有发生。“只面向精英，不顾及传统”的争议，一直伴随着EPPP整个实施过程。

改革仍在争议中推进，在重构青训体系和完善基础设施的工作完成后，“英格兰队到底应该踢怎样的足球”，成为英足总迫切需要回答的问题。2014年，英足总发布青训大纲《英格兰DNA》，完全摒弃了英式足球长传冲吊的传统打法，强调控制球权和快速反击，着力培养球员的决策能力和技术能力。按照要求，全英格兰所有青训教练都应遵循《英格兰DNA》进行执教，以形成统一的足球哲学和比赛风格。

时任英格兰U21主教练的索斯盖特是《英格兰DNA》的主要编撰者之一，他在大纲发布会上表示：“我们不想站在这里说，这是一个计划，需要五年时间来看看会发生什么。”他迫切希望着改变立刻发生。“如果我们能做到，各年龄段的英格兰代表队都应该能够在世界大赛的决赛、半决赛中展现出竞争力。”

2017年记者去圣乔治公园采访，有英国教练向记者回忆，那并非一次激动人心的发布会。“这无异于要很多教练放弃他们赖以成功的训练方法和理念，从头学习新的东西。”最难改变的，无疑是人的惯性思维。新的青训大纲，依旧阻力重重。

在2012年建成的圣乔治公园，发挥了国家足球训练基地的龙头作用。英足总在基地内设立了“足球教育事务部”，下设“青训教练培养项目”，对全英格兰的青训教练进行培训，每年有近14000名教练受训。英足总要求，所有持证教练必须每3年参加16个小时的在职培训，以了解新的足球理念。从英格兰队到低级别青训营一以贯之的攻势足球风格，逐渐建立起来。

改革的成效从2017年开始显现。那一年，英格兰各级青年队先后夺得U19欧青赛冠军、U20世青赛冠军、U17世青赛冠军等多项重量级青年锦标。到2018年，一支平均年龄不到26岁的英格兰成年队在新任主教练索斯盖特的率领下出征俄罗斯世界杯。这支史上最年轻的英格兰队一路杀入半决赛，创造了1990年以来英格兰队的世界杯最佳战绩。

足球发展青训为根，联赛为本。当青年才俊不断涌现，高水平的英超联赛就成为最好的练兵场。翻开英格兰队本届欧锦赛大名单，囊括了21岁的福登、22岁的芒特、21岁的桑乔、19岁的萨卡、18岁的贝林厄姆等一大批在顶级联赛经受锻炼的技术型球员。索斯盖特当年种下的种子，正在结出丰硕的成果。这支年轻但不乏经验的英格兰队，以近乎摧枯拉朽的姿态站上决赛场。

1996年欧锦赛半决赛，在温布利大球场，还是球员的索斯盖特罚丢关键点球。他在多年后回忆，自己很长一段时间不愿意听到《三狮》这首歌。

2021年7月11日，2020年欧锦赛决赛，又是温布利大球场。索斯盖特和他的将士们有机会让“足球回家了”的旋律，成为英格兰足球十年改革的最佳注脚。

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