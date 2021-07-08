俄罗斯国防部7日说，俄军两架苏-30型战机6日阻止一架巡逻机非法进入位于黑海的俄罗斯领空。俄罗斯媒体报道，这是一架美军巡逻机。

俄国防部说，6日傍晚，俄方在黑海中立水域上空发现一个空中目标接近俄边界。两架苏-30战机继而起飞，确认目标并阻止这一目标进入俄领空。

俄方说，俄飞行员确认这一空中目标是一架P-8“海神”海上巡逻机，俄方战机“伴随”它在黑海上空飞行。俄媒报道，从俄国防部发布的视频可以看出，那是美国海军巡逻机。

另外，俄国防部说，俄方正在密切留意一艘西班牙军舰在黑海的活动。这艘西班牙海军巡逻舰7日进入黑海，参加“海上微风”多国联合军事演习。俄黑海舰队已经开始追踪这艘军舰的动向。

今年“海上微风”联合军演6月28日至7月10日举行，来自32个国家大约5000名军人、32艘舰艇、40架军机等参与。军演开始之前，英国一艘军舰在黑海侵犯俄罗斯边境，遭俄方驱逐。

俄国防部6月23日说，英国海军“保卫者”号驱逐舰当天中午在黑海西北部海域越过俄罗斯边界，纵深达3公里；俄边防军舰开火警告，苏-24M战机向英舰航行方向投掷航空炸弹警告，予以驱逐。英国国防部当天声称，英舰当时“正遵循国际法无害通过乌克兰领海”，英方认为俄方当时正在黑海“开展射击演习”。（包雪琳）【新华社微特稿】

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