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欧盟碳关税预计年收约100亿欧元

2021年07月08日08:17 | 来源：新华网
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　　英国媒体6日披露，欧洲联盟开始征收碳关税后，有望每年收入大约100亿欧元。这笔号称旨在应对全球气候变化的资金将用于偿还欧盟债务。

　　英国《金融时报》援引欧盟即将设立的“碳边界调整机制”法律文本内容报道，这一机制如果能在2030年前全面启动并运转，估计每年可获得90亿欧元碳关税收入。

　　欧盟委员会计划自2023年起逐步引入碳关税，以便企业在过渡期内作出调整，“尽可能减轻贸易流动和贸易经营者的负担”。碳关税征收对象为来自碳排放限制相对宽松的国家和地区的进口商品，首批包括钢铁、水泥和化肥。据欧盟内部估计，俄罗斯企业由于对碳排放要求不高，将受影响最大。

　　依照法律文本，碳关税收入将用于支持欧盟7500亿欧元恢复基金，以帮助欧盟成员国在新冠疫情后恢复经济。

　　不过，欧盟多名官员说，欧盟委员会下周通过最终版本前可能调整文本内容。

　　欧盟多个贸易伙伴先前提醒，“碳边界调整机制”应与世界贸易组织的贸易规则兼容，不应成为保护主义工具。

　　欧洲议会今年3月投票通过了支持设立“碳边界调整机制”的决议，旨在通过避免“碳泄漏”来应对气候变化，实现“欧洲绿色协议”的基准目标和更具雄心的欧盟2030年减排目标。

　　2019年12月，欧盟委员会公布“欧洲绿色协议”，提出到2050年率先实现碳中和，即二氧化碳净排放量降为零。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、燕勐)

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