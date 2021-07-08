英国国家统计局新发布的数据显示，受新冠疫情影响，英国2020年登记的本土死亡人数超过68万，是第一次世界大战以来死亡人数最多的一年。

英国《镜报》6日援引英国国家统计局数据报道，英国2020年登记的本土死亡人数为689629人，出生人数为683191人，人口自然增长率呈负数。按照这一机构说法，受新冠疫情影响，英国2020年登记的本土死亡人数为一战以来最多。另外，2020年英国本土死亡人数自1976年以来首次超过出生人数。

英国《每日邮报》刊载的英国国家统计局图表显示，即便是第二次世界大战期间，英国本土每年死亡人数也没有2020年多。1918年英国本土死亡人数仅次于2020年，那年约61.2万人死亡，其中22.8万人直接死于西班牙大流感。

不过，英国国家统计局2020年年中时估算，当时英国人口总数为6710万，同比增加0.4%。国家统计局解释，英国2020年总人口规模并未减少，主要归因于接收的移民数量多于离开的人数。

英国政府本月6日发布的数据显示，截至当天，英国已有五分之三成年人完成两剂新冠疫苗接种；当天新增确诊病例28773例，累计确诊病例超过495万例；新增死亡病例37例，累计死亡病例超过12.8万例。（王逸君）【新华社微特稿】

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