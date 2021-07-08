本报驻泰国记者 刘 慧

马来西亚总理穆希丁日前宣布实施总额1500亿林吉特（1美元约合4.2林吉特）的民生保障与经济复苏计划，帮助民众和企业应对疫情冲击。

据报道，该计划是疫情防控期间马来西亚政府出台的最广泛的补助计划，主要面向民生、企业支持、疫苗接种3个领域。根据计划，中低收入群体可获得一笔援助金，金额从100到1000林吉特不等，失业人员可获得500林吉特的补助。为了减轻民众生活负担，政府将继续对生活必需品实施价格调控，同时根据居民用电情况，提供5%—40%的电费折扣等。

为帮助企业渡过难关，政府将向每家企业最多500名员工，提供每人600林吉特的工资补贴。政府融资担保计划的资金上限提高到565亿林吉特，马来西亚央行将额外拨付20亿林吉特，帮助中小微企业融资，缓解现金流紧张状况。针对受疫情影响严重的行业，政府将给予特别补助和税收减免。政府还专门拨款3亿林吉特支持中小微企业向数字化转型，并将继续开展电子商务相关培训推介活动，鼓励中小微企业转向在线业务。

马来西亚政府还将拨款10亿林吉特用于提高疫苗接种率，其中4亿林吉特用来增购疫苗，使政府购买的疫苗足以覆盖130%的人口。政府还将增设29个疫苗接种中心，并提高一线医护人员和志愿者的每日津贴。

（本报曼谷7月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月08日 17 版）

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