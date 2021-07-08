人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

巴西持续加强亚马孙雨林保护

本报驻巴西记者  毕梦瀛
2021年07月08日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　巴西总统博索纳罗近日签署法令，决定继续动用军方力量，会同公共安全机构和环境机构在亚马孙雨林地区开展巡逻检查，打击林木盗伐行为。

　　近年来，巴西政府为保护亚马孙雨林出台了诸多举措。此前，巴西政府通过颁布《亚马孙地区生态保护法》，收回过去下放给州政府的森林管理和砍伐权，实行全国统一管理。所有雨林地区砍伐作业都必须有环保部门的许可证书，并在管理系统内录入砍伐木材的详细信息，包括树种、高度、采集地点等，以便日后溯源。法律同时要求开采方在采伐某种树木的同时，不得损坏其他树木，并且保证在被砍伐地区重新植树造林。

　　今年4月，巴西政府推出新措施，加强对各环保相关部门的支持与统筹，在重点地区加大对非法砍伐和纵火行为的处罚力度。同时，本着可持续发展的原则，向当地居民提供教育、卫生和技术等援助。

　　除法律监管外，巴西政府还综合运用创新手段加强对雨林的保护。亚马孙林业主管部门借助高清晰度卫星图像，加强对分散、小规模森林砍伐活动的监控，大大提高了雨林保护的效率。巴西地理统计局等官方研究机构投入大量精力，对雨林生物群落、行政区域边界划分有关信息保持及时跟踪、更新与发布，不仅有利于雨林资源的可持续管理，也为区域发展规划提供了充足的数据。

　　考虑到雨林深处部分地区尚未通电，巴西政府去年启动了一项光伏发电项目，旨在减少雨林地区化石燃料的使用，改善居民的生活质量，促进当地经济社会发展。

　　（本报里约热内卢7月7日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年07月08日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部