本报驻韩国记者 张 悦

韩国国土交通部近日发布的资料显示，受疫情影响，2020年3月以来，韩国运营国际航班数量每月均同比减少97%以上，航空公司去年全年销售额同比减少11万亿韩元（1美元约合1138韩元）。

航空业是韩国近些年来的亮点产业之一。资料显示，韩国出境人数从2011年的1269万人次，增长到2019年的2871万人次。在这期间，韩国航空公司数量从7家增加到10家，就业人数也逐年增加。尽管航空业在韩国经济总量中占比不高，但已成为重要的劳动力市场，提供了约21万个就业岗位。

为帮助航空、旅游和免税行业摆脱困境，韩国政府出台了一系列政策，包括减免部分机场设施使用费、机场商用设施租赁费，同时根据航空公司规模不同，提供相应的融资、补贴等扶持政策。政府还规定，如果航空公司在不解除劳动关系的情况下让员工停职，政府可向相关人员发放就业支援金。得益于这些行业扶持政策，截至2020年底，韩国航空公司员工数量同比仅减少5%。

韩国各航空公司也从自身情况出发积极采取应对措施。廉价航空公司在国际航线减少的情况下努力开发国内航线。今年第一季度，韩国廉价航空公司国内航线占有率首次突破70%。大型航空公司积极拓展多元化业务。去年，大韩航空通过员工轮换休假、出售闲置资产、改造客机增加货运能力等方式，成为韩国唯一一家盈利的航空公司。

大韩航空社长禹基洪表示，大韩航空2020年国际航线客运量比2019年减少约77%。通过积极开展货运服务，公司每周货机运行次数同比提高了7%以上。韩国《每日经济新闻》报道称，随着航空货运需求的增加，今年第一季度，大韩航空和韩亚航空货运销售额达1.96万亿韩元，为去年同期的两倍。

（本报首尔7月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月08日 17 版）

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