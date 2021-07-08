开玛妮·奔舍那

老中是患难与共、守望相助的命运共同体，我们为中国取得的发展成就感到由衷高兴。习近平总书记倡导的人类命运共同体理念日益深入人心。希望中国不断发展，为促进地区及世界和平稳定、发展繁荣作出更大贡献

中国共产党是一个以人为本的政党，始终坚持为人民服务，坚持一切从人民利益出发。中国共产党和政府团结带领中国人民，实施精准扶贫政策，取得脱贫攻坚战全面胜利，创造了人间奇迹，为世界各国树立了典范。

中国全面打赢脱贫攻坚战不仅为中国人民带来美好生活，也为世界各国特别是发展中国家提供了切实可行、可供借鉴的减贫经验。解决贫困问题是老挝党和政府的战略任务之一。中国党和政府对老挝减贫事业始终给予无私援助和宝贵支持。

2021年3月，我出席了在万象举行的中国援老挝农村扶贫设施建设项目开工仪式。该项目覆盖老挝万象省和琅勃拉邦省30个村，集中面向农村贫困地区，重点改善老挝农村教育、卫生、供水、通电条件，是帮助老挝政府改善民生、加速减贫的好项目，也是老中两国深厚友谊的又一见证。

2020年9月，我在万象桑通县考察中国援老挝减贫示范合作技术援助项目村——版索村，看到当地群众生产生活发生了很大变化。在村里，中国援建了道路、桥梁、饮水工程、医务所、学校、手工纺织品展示厅等，成立了织布、养牛、种植蔬菜和玉米以及旅游、民宿等生产小组，开展了实用技术技能培训，村庄可持续发展能力显著增强。如今，村民务工不出村，在家有事做，大家高兴地说：“我们都过上了好日子！”

老中是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，中国真心诚意支持老挝经济社会发展。2017年11月，习近平主席访问老挝时表示，农业领域可以成为双方合作的重点领域，中国不仅可以帮助老挝发挥自然优势，还可以帮助老挝农民脱贫致富。2019年4月，“大力加强民生、减贫等领域务实合作，推动老方早日摆脱欠发达状态”被列入老挝人民革命党和中国共产党关于构建老中命运共同体行动计划。

通过顶层设计、试点示范、区域合作机制等双边、多边平台，老中务实合作取得了显著成绩。老挝积极推广中国减贫经验和模式，学习中方“授人以鱼不如授人以渔”的减贫理念，提高村民生产技能，创造长期收益。中方不仅在资金上对老方提供支持，还在经验、理念、人才技术培训等方面提供支持。我们十分感谢中方的支持和帮助。中国谱写了世界减贫史上的奇迹，老挝愿继续加强与中国的合作。

今年是中国共产党成立100周年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国一定能够胜利实现各项奋斗目标。老中是患难与共、守望相助的命运共同体，我们为中国取得的发展成就感到由衷高兴。习近平总书记倡导的人类命运共同体理念日益深入人心。希望中国不断发展，为促进地区及世界和平稳定、发展繁荣作出更大贡献。

（作者为老挝国家主席府部长）

《 人民日报 》（ 2021年07月08日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)