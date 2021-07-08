我们，来自世界上160多个国家500多个政党和组织逾10000名代表，于2021年7月6日在线出席中国共产党主办的中国共产党与世界政党领导人峰会，围绕“为人民谋幸福：政党的责任”主题进行深入交流，达成广泛共识，会议取得圆满成功。

我们看到，世界正发生复杂而深刻的变化，经济全球化深入发展，科技进步日新月异，文明交流日益频繁。各国人民在追求幸福的道路上前所未有地紧密联系在一起，既面临历史机遇，也面临风险挑战。新冠肺炎疫情再次启示我们，人类生活在同一个地球村，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，团结合作才能解决人类面临的困难和挑战。政党是国家政策的源头、人民利益的代表，在国家政治生活中发挥着重要作用。在新的历史条件下，让各国人民真正拥有自己的幸福，相互成就幸福，实现美美与共的和谐愿景，是政党的共同责任和努力方向。

一、我们倡议，各国政党要致力于凝聚价值共识。要弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，顺应国际关系民主化的历史发展趋势，坚持多边主义，秉持求同存异、相互尊重、互学互鉴的彼此相处之道，遵循相互尊重、公平正义、合作共赢的国家间交往原则，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的美好世界，推动国际社会朝着构建人类命运共同体的方向前行，为人类不断发展进步凝聚强大的政治力量。

二、我们倡议，各国政党要致力于推动实现共同发展。要积极落实联合国2030年可持续发展议程，开展发展战略对接和宏观经济政策协调，加强全球科技创新合作，推动知识和技术分享，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，促进贸易和投资自由化便利化，深化基础设施建设和产业合作，确保全球产业链、供应链、融资环境稳定畅通，提升全球互联互通水平，共同推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，提升全球发展公平性、有效性和协同性。

三、我们倡议，各国政党要致力于建设宜居地球家园。要以实现“代际公正”为目标和己任，遵循人与自然和谐共生的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式，打造多元共生的生态系统，积极为发展中国家提供资金、技术、能力建设等方面支持，共同应对气候变化、海洋污染、生物保护等全球性环境问题，构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系，打造人与自然生命共同体。

四、我们倡议，各国政党要致力于守卫人民生命健康。要坚持人民至上、生命至上的理念，把人民生命健康放在优先发展的位置，在各项政策制定过程中充分考虑健康因素，把为人民提供全生命周期的卫生和健康服务作为目标，不断满足人民对安全、有效、方便、可负担的卫生和健康服务需求；坚持把科学与合作作为战胜病毒、摆脱疾病的可靠力量，反对将疫情政治化、病毒标签化，帮助公共卫生安全体系薄弱的发展中国家提高应对能力，推动完善全球公共卫生治理体系，打造人类卫生健康共同体。

五、我们倡议，各国政党要致力于促进文明交流互鉴。要秉持平等与尊重、开放与包容的原则，超越文明和意识形态差异，保护世界文明多样性，在人类智慧和知识财富的宝库中为所有文明都保留一席之地；促进不同文明对话交流，深入开展教育、科技、文艺、体育、旅游、智库等各领域人文交流合作，支持各国不同社会群体交流，帮助人们加深对彼此文明的理解与欣赏，从不同文明中汲取智慧和营养，推动不同文明实现和谐共生，各自文明实现创新发展。

六、我们倡议，各国政党要致力于增进本国民生福祉。要及时有效回应人民群众关心的切身利益问题，推动社会领域制度和法治建设，完善各项社会政策，提升公共服务水平和质量，促进司法公正和社会收入分配公平；加强反腐倡廉工作和反腐败国际合作，推动建设廉洁、有为政府；综合运用财政金融、教育培训、产业扶持等各种手段改善贫困人口的发展条件，增强脱贫的内生动力，提升扶贫的精准度和实际成效，并提高对减贫国际合作的重视和投入面，增强对各国特别是发展中国家减贫脱贫工作的关注和支持。

七、我们倡议，各国政党要致力于提升治国理政水平。要重视应对数字化、信息化浪潮对政党自身建设带来的新挑战，加强治党治国理政经验交流与合作，持续探索在新形势下加强政党自身建设的有效路径，提升社会治理效能，增强社会治理整体性和协调性，共同提升为人民谋幸福的参政、议政、施政能力，为破解人类社会发展难题作出更大贡献。

八、我们倡议，各国政党要致力于完善全球治理规则。要秉持共商共建共享理念，共同维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，提高国际法在全球治理体系中的地位和作用，确保国际规则有效遵守和实施，建设国际法治；共同探讨建立面向新科技革命和产业变革的政策制度体系，让科技创新成果为更多的国家和人民所及、所享、所用；共同推动全球治理体系改革进程充分体现平等、开放、透明、包容精神，充分保障各国主权和人民利益。

我们感谢中国共产党为举办本次峰会所作出的努力，愿继续同中国共产党加强交流合作，为促进各国人民相互理解和共同发展贡献智慧和力量。

（新华社北京7月7日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月08日 03 版）

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