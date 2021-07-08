7月1日，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党和人民庄严宣告，经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。这是中华民族的伟大光荣，这是中国人民的伟大光荣，这是中国共产党的伟大光荣。

接受本报记者采访的外国政要和专家学者积极评价中国全面建成小康社会，认为这与中国共产党的正确领导和中国人民的拼搏奋斗密不可分。中国经济社会发展取得的辉煌成就，拓展了发展中国家走向现代化的途径。

“体现出中国特色社会主义制度的优越性”

全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，在中国共产党奋斗史、新中国发展史、中华民族文明史上都具有里程碑意义。

“一百年来，中国共产党初心不改，带领中国迎来历史性巨变，向着高质量发展目标继续前进。”在法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔看来，中国共产党兑现了对人民的承诺，全面建成小康社会“体现出中国特色社会主义制度的优越性”。

在中国访问期间，皮卡尔体验了四通八达的交通设施、方便快捷的手机支付和通信软件，看到了中国持续推进国土绿化、生态环境日益改善的成效。他说，全面建成小康社会中的“全面”二字，“标志着中国在经济、科技、文化、环境等各个领域实现巨大进步，标志着中国人民生活质量得到了实实在在的提高”。

“全面建成小康社会，离不开中国共产党的领导。这不仅是中国的伟大成就，也为世界各国发展树立了典范。”哥伦比亚—中国友好协会主席吉列尔莫·普亚纳表示，“全面建成小康社会意味着中国在经济发展、社会进步、科技创新、文明建设等各方面取得显著成果，是中华民族迈向伟大复兴的关键一步。”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多认为：“中国经济社会各项指标取得全面飞跃，全面建成小康社会证明了中国特色社会主义制度符合中国国情和中国人民的根本利益。”

“全面建成小康社会将在人类减贫史上留下浓墨重彩的一笔。”泰国暹罗智库主席、正大管理学院副校长洪风评价说，这一辉煌成就再次充分证明中国共产党的正确领导和中国特色社会主义制度的优越性。

“中国共产党始终坚持以人民为中心”

中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。一百年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题：实现中华民族伟大复兴。

“全世界都注意到，中国在疫情防控背景下坚定履行承诺，打赢了脱贫攻坚战。中国共产党始终坚持以人民为中心。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃认为，“中国共产党的为民情怀也体现在推动构建人类命运共同体上。在这一理念指引下，南中、非中关系都得到长足发展。”

“历史性消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，是中国共产党带领中国人民取得的最令人瞩目的成就之一。”泰国民主党秘书长、农业与合作社部部长查棱猜说，泰国政府各部门正在认真研究和学习中国的脱贫经验，并与泰国的扶贫工作相结合。查棱猜还高度评价中国抗击疫情卓有成效：“中国坚持人民至上、生命至上，让每一个生命都得到全力护佑。”

“这场不丢下任何一名困难群众的脱贫战役，体现了中国共产党始终把人民利益放在首位。”皮卡尔深有感触地说：“世界上没有哪个国家能在如此短的时间里取得如此大规模的减贫成就，这为其他国家减贫事业提供了有益启示和借鉴。这一成就的取得离不开中国共产党的领导，离不开中国人民的努力奋斗。”

普亚纳认为，中国共产党始终践行以人民为中心的发展思想，坚持实事求是的优良作风。“中国共产党和中国政府有足够的政治智慧和能力应对各种挑战，开创美好未来。”

在洪风看来，中国共产党人求真务实，对人民负责，“中国经济社会发展一步一个脚印，得到了人民的拥护，经得起时间的检验”。

“为其他发展中国家和地区提供范例”

中国全面建成小康社会的理论和实践，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

普亚纳表示：“中国全面建成小康社会为其他发展中国家和地区提供范例，即必须走符合本国国情的道路、坚持理论与实践相结合、一切以人民利益为出发点。”洪风认为，共建“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，“为完善全球治理、推动人类进步提供了新思路，助力全球迈向更美好的未来”。

俄罗斯莫斯科国际关系学院教授谢尔盖·卢贾宁曾多次访问中国，中国基础设施建设成就、打造生态宜居环境等都给他留下深刻印象。他充分肯定中国全面建成小康社会具有世界意义：“贫困在世界上许多国家都是突出问题。中国在短短数十年里使数亿人脱贫，其成功经验正在被许多国家和地方研究和学习。”卢贾宁表示，中国坚持绿色发展之路，大力推动清洁能源，实行严格的生态环境保护制度，对于其他国家有着重要借鉴意义。

菲格雷多说，中国是世界上大多数国家的主要贸易伙伴，中国经济持续健康发展，对世界经济是一大利好。“尤其是面对疫情挑战，中国经济增长将为世界经济克服衰退、走出阴霾注入动力。”菲格雷多称赞，中国继续深化改革、扩大开放，积极推动国际合作，以自身发展为世界提供新的机遇。

“中国共产党是为人类进步事业而奋斗的政党，不仅为中国人民谋福祉，更为世界各国带来启示。”南非执政党非洲人国民大会总司库马沙蒂勒表示，中国在实现经济快速发展和社会长期稳定等方面的经验和做法，值得包括南非在内的广大发展中国家学习。相信在中国共产党领导下，中国将继续携手各方推动构建人类命运共同体，为世界和平与发展作出更大贡献。

（本报北京、巴黎、里约热内卢、曼谷、约翰内斯堡、莫斯科7月7日电 记者俞懿春、刘玲玲、李晓骁、赵益普、孙广勇、邹松、张光政）

《 人民日报 》（ 2021年07月08日 03 版）

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