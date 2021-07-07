人民网约翰内斯堡6日电 （记者邹松）7月4日，应中非共和国总统图瓦德拉邀请，驻中非大使陈栋偕使馆政务参赞单承林、经商参赞高铁峰和中国菌草专家组一行赴距离首都70余公里处的达马拉市总统家乡农庄，与总统一同种植培育蘑菇的菌袋。总统夫人蒂娜、国务部长兼总统府办公厅主任纳姆西奥、总统新闻顾问莫克庞等在农庄迎接。

图瓦德拉总统表示，菌草项目投入少、产出多、见效快，生产出的蘑菇味道鲜美，含有丰富营养，深受中非人民喜爱，中非诚挚感谢中国的菌草技术援助。

随后，图瓦德拉总统和陈栋大使在农庄内共同种植菌菇。二人在中国菌草专家的指导下，亲手平整了菌菇棚内的土地，埋入菌袋并给土壤浇水。

菌草是福建农林大学林占熺教授原创的“以草代木”养菇技术，具有投入少、产出多、见效快的优点，有助于促进减贫、增加就业、改善粮食安全，已推广至海外多个国家，取得显著社会与经济效益。

中国援中非菌草技术合作项目自2019年3月启动以来，已相继开展技术宣介、人员培训、建立生产线、设立示范村等工作并尝试向外省推广。当地百姓在旱雨两季都能收获到美味的蘑菇，中非政府与人民对此予以高度评价。

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