人民网北京7月6日电 （记者李潇）中国人民对外友好协会、中国阿拉伯友好协会和阿拉伯中国友好协会联合会共同举办以“民间交流助推后疫情时期中阿友好合作”为主题的中国—阿拉伯国家友好组织领导人线上会晤，通过并发表了《中国阿拉伯国家友好组织领导人关于维护世界公平正义、促进中阿共同繁荣、反对新冠病毒政治化的共同宣言》，呼吁国际社会团结互助、共克时艰，维护世界公平与正义，促进共同发展与繁荣。

全国人大常委会副委员长、中国阿拉伯友好协会会长艾力更·依明巴海发表视频致辞，中国人民对外友好协会会长林松添、阿拉伯中国友好协会联合会秘书长艾哈迈德、12个阿拉伯国家对华友好组织领导人，以及中国外交部和阿拉伯国家联盟代表出席并致辞。会议由中国人民对外友好协会副会长林怡主持。

艾力更强调，面对疫情挑战，中阿双方守望相助、共克时艰，用实际行动践行构建中阿命运共同体的郑重承诺。我们坚决反对将新冠病毒政治化、标签化，反对新冠病毒溯源双重标准，愿同包括阿拉伯国家在内的世界各国携手应对人类的共同挑战。

林松添说，当前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，严重威胁世界各国人民的生命健康安全和生产生活秩序。新冠病毒是人类共同面临的全球性挑战，国际社会只有团结合作，才能战而胜之。中国的成功实践证明，新冠病毒可防可控可治。搞新冠病毒溯源问题政治化，既无助于科学揭示真相，更不利于各国携手抗击疫情。

林松添表示，面对美西方霸权主义，中阿双方不畏强权，始终相互支持，坚定捍卫《联合国宪章》宗旨原则，共同维护多边主义和公平正义，成为南南合作的典范。作为联合国安理会常任理事国，中方始终坚定维护阿拉伯国家的正当权益和共同利益。阿拉伯国家在台湾、西藏、新疆、南海、人权等涉及中国核心利益和重大关切问题上，始终给予中方宝贵而坚定的支持，坚定维护了世界公平正义和发展中国家的共同利益。

林松添说，中阿文化价值理念相同或相似，对维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，拥有相同或一致的立场，都坚定维护《联合国宪章》的宗旨和原则，坚定维护多边主义，捍卫国际公平正义，都主张尊重各国主权独立和民族尊严，尊重各国人民自主选择走符合本国国情的发展道路；同时，都坚决反对任何形式的霸权主义和强权政治，坚决反对以人权为借口干涉别国内政。

阿方嘉宾一致表示，“一带一路”倡议是21世纪最重要的公共产品之一，深受阿拉伯国家支持，对促进中阿和世界各国实现合作共赢、共同发展具有重要意义。阿方期待同中方密切协作，发挥民间优势，共同推进“一带一路”高质量发展，促进沿线国家融合发展、民心相通。

双方一致认为，中阿两大文明保持交流互鉴、和谐共荣，有助于维护世界和平、促进共同发展。中阿民间组织和有识之士应继续加强文明对话，深化互利合作，共同致力于构建中阿命运共同体，为人类和平与发展作出新的更大贡献。

(责编：苏缨翔、常红)