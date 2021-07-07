俄罗斯总统阿富汗问题特别代表扎米尔·卡布洛夫5日说，俄方愿意为阿富汗政府和塔利班提供认真谈判的平台。

阿富汗总统国家安全顾问哈姆杜拉·穆希卜告诉俄罗斯媒体，阿方希望与俄方强化关于安全威胁的情报共享。他说，阿富汗局势不稳将给中亚乃至俄罗斯造成不利影响。

【担忧局势恶化】

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫5日对媒体记者说，阿富汗局势正在恶化。

“总体而言，我们说过并且多次重申，自从美国及其盟友从阿富汗撤军，阿富汗局势的发展受我方高度关注。我们正在密切观察，遗憾的是，那里正出现不稳定局势。”

俄外交部5日证实，暂时关闭位于阿富汗北部巴尔赫省首府马扎里沙里夫的俄罗斯总领事馆。

自美国和北大西洋公约组织军队5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班发动多轮攻势，频频与阿富汗政府军交火。不少分析师认为，美国为从战争泥潭脱身，以不负责任的方式从阿富汗撤军，给阿富汗留下巨大“安全黑洞”。

阿富汗北部地区局势近几天恶化，东北部巴达赫尚省局势堪忧，上千名阿富汗政府军士兵因不敌塔利班武装人员进攻而进入邻国塔吉克斯坦境内躲避。阿富汗总统国家安全顾问穆希卜5日告诉俄罗斯卫星通讯社记者，政府军准备在北部地区反攻。

【愿搭台促对话】

俄总统阿富汗问题特别代表卡布洛夫5日说，俄罗斯准备好为阿富汗政府和塔利班提供谈判平台，前提是这两方认真对待谈判。

俄罗斯近年就阿富汗事务发挥更多作用，多次举办由多方参与的会议，讨论阿富汗和平进程。

卫星通讯社报道，穆希卜上周抵达俄罗斯，与俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫会晤。

佩斯科夫5日说，俄阿双方没有讨论俄方向阿富汗部署军队一事。穆希卜向记者确认，阿富汗目前不需要俄罗斯军事专家培训本国士兵。

【警地区受牵连】

穆希卜告诉卫星通讯社，阿方期望与俄方就安全威胁和极端组织活动实现情报共享。

“阿富汗可以从那些抓获的武装人员口中得到他们活动和阴谋的情报，”穆希卜说，“我认为，对俄罗斯和中亚国家而言，这也是关乎威胁的重要信息。”

穆希卜说，确保阿富汗国内安全不仅是阿方面临的挑战，同样是对地区的挑战，阿富汗局势不稳“首先影响阿富汗，还将给中亚乃至俄罗斯带来严重安全后果”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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