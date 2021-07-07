阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德5日说，塔利班打算最早下月向阿富汗政府提出书面和平方案。

塔利班近期加大对政府军攻势，夺取多个地区。另一方面，塔利班上周恢复与阿富汗政府代表停滞已久的卡塔尔多哈谈判。

穆贾希德告诉路透社记者：“和平谈判和进程将在今后几天加速……预期进入一个重要阶段，（谈判）自然会是关于和平方案。”

按穆贾希德说法，最新一轮谈判进入关键节点，“要达到互换书面和平方案阶段，可能需要一个月”。

“尽管我们在战场上占上风，但我们对谈判和对话非常认真。”穆贾希德说。

阿富汗和平事务部发言人纳吉亚·安瓦里证实恢复与塔利班在多哈的谈判。她说：“难以预期塔利班会在一个月内给出他们的书面和平方案，但我们保持乐观。我们希望他们能提出（方案）以便弄清楚他们想要什么。”

自美国和北大西洋公约组织军队5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班发动多轮攻势，频频与阿富汗政府军交火。联合国秘书长阿富汗问题特别代表德博拉·莱昂斯6月22日说，塔利班5月初以来已经占领阿富汗370个地区中的50多个。4日，上千名阿富汗政府军士兵因不敌塔利班武装人员进攻而进入邻国塔吉克斯坦境内躲避。

多名分析师认为，美国为从战争泥潭脱身，以不负责任的方式从阿富汗撤军，给阿富汗留下巨大“安全黑洞”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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