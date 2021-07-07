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勒索软件攻击波及全球上千企业　黑客索要巨额赎金

2021年07月07日08:45 | 来源：新华网
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　　美国技术企业卡西亚公司日前遭勒索软件攻击，这家企业首席执行官弗雷德·沃科拉5日说，全球800至1500家企业受到影响。

　　涉事黑客4日索要7000万美元加密货币换取数据恢复，卡西亚方面拒绝回应是否准备支付赎金。

　　卡西亚向IT外包公司提供软件工具，2日确认遭勒索软件攻击。沃科拉接受路透社采访时说，至多1500家企业受波及，主要是这家企业用户的下游用户，目前难以估计确切影响。

　　网络安全企业ESET公司说，受影响企业分布在至少十多个国家，包括英国、南非、加拿大、德国、阿根廷。多数是没有自设技术部门的小企业，如牙科诊所、会计师事务所等。因收银系统无法运行，瑞典最大连锁超市之一库普超市一度关闭全国大约800家门店，截至5日大部分仍未开放。

　　牛津大学网络安全教授夏兰·马丁认为，这次网络袭击“可能是最大的一次勒索软件攻击”，这种“供应链袭击”以服务数以千计下游企业的公司为目标，受害企业总数可能巨大。

　　美联社报道，一个名为“邪恶”的黑客团体4日晚在其暗网网站上提出，以7000万美元加密货币赎金，换取解除故障的通用解密器，并有意私聊。一名黑客组织代表5日经由黑客网站聊天界面告诉路透社记者：“我们随时准备谈判。”

　　就卡西亚公司是否打算与黑客谈判或支付赎金，沃科拉说：“一切有关以任何方式与恐怖分子谈判的事情都无可奉告。”

　　今年以来发生多起勒索软件攻击事件。美国科洛尼尔管道运输公司一条输油干线5月因黑客攻击一度停运，科洛尼尔公司当时向黑客支付接近500万美元的比特币，部分赎金随后由美国司法部追回。全球大型肉类加工企业JBS股份有限公司美国分部电脑网络5月底同样遭勒索软件攻击。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)

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