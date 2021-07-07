新华社北京7月6日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平5日晚在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行视频峰会。多国专家学者表示，峰会取得重要成果，中欧合作具有很大潜力，希望中欧一道加大对非洲的支持和帮助。

瑞士经济学家菲利普·莫尼耶认为，中法德三国领导人之间的良好互动必然会产生切实的积极影响。他说，欧盟和中国在贸易和投资领域仍有很大潜力可挖，加强互信无疑是推动双方合作向前发展的关键之一。

英国杜伦大学金融学首席教授、中国发展研究院执行院长郭杰认为，欧中合作可为各方带来重要发展机遇，有利于共同应对全球不稳定因素，极大助力世界经济复苏。中方表示愿同欧方一道，确保气候变化相关会议取得积极成果，体现出中国积极推进全球气候治理的决心和大国责任感，这为全球应对气候变化注入强大正能量。

芬兰阿尔托大学商学院教授卡尔·费表示，此次峰会显示出中法德领导人推进合作关系的良好愿望。欧盟与中国之间增进合作潜力很大，双方在很多经济领域具有很强的互补性。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学教授汉弗莱·莫希说，中法德领导人举行视频峰会，倡导多边主义、加强国际合作，具有十分重要的意义。中国通过中非合作论坛、“一带一路”倡议等携手非洲应对发展面临的挑战，并在新冠疫情肆虐之时向非洲国家伸出援手，希望欧洲国家积极支持上述倡议和行动。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，峰会取得重要成果，有助于推动建立更加团结和包容的“后疫情世界”。中国在帮助非洲应对疫情方面发挥了示范作用，已经并正在向40多个非洲国家及非盟委员会提供疫苗，积极支持非洲提升疫苗本地化生产能力。多边主义是应对流行病、气候变化、恐怖主义等人类共同挑战的最可行途径。

赞比亚历史学家尤斯顿·奇普塔说，习近平主席在中法德领导人视频峰会上表示，世界比以往任何时候都更需要相互尊重、精诚合作，而不是猜忌对立、零和博弈。这一讲话十分及时和必要。在国际舞台上，只有相互尊重、相互理解，才能避免对抗。在抗击疫情过程中，非洲国家需要得到国际社会的帮助。

喀麦隆国际关系研究院教授蓬迪认为，习近平主席在视频峰会上再次表明中国对非洲的支持。新冠疫情暴发后，中国向非洲提供了大量防疫物资和疫苗，践行了中国视非洲为发展伙伴的承诺。中欧加强在非洲的合作，将对挖掘非洲大陆发展潜力起到极大促进作用。（参与记者：王慧慧、陈俊侠、李骥志、王小鹏、白林、乔本孝、高竹、李斯博、张改萍、赵宇鹏）

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