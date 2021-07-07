新华社北京7月6日电 综合新华社驻外记者报道：7月4日，经过约7小时的出舱活动，神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱活动期间全部既定任务，中国空间站阶段航天员首次出舱活动取得圆满成功。海外专家和媒体认为，这是中国航天在坚持独立自主、自力更生的基础上取得的“又一个了不起的成就”，中国航天科技必将造福包括中国在内的世界各国，并为扩大航天领域的国际合作作出重要贡献。

墨西哥国立自治大学空间物理学专家何塞·弗朗西斯科·巴尔德斯对新华社记者说，中国向世界证明了中国自主发展航天技术的能力。他说，中国航天科技在短时间里取得的巨大发展令人惊叹。“最重要的是中国研发出了自己的技术，这将造福全人类”。

墨西哥国立自治大学航天科技专家亚历杭德罗·法拉·西蒙说，中国航天事业取得里程碑式成就令人喜悦，这次的空间站任务让人类再一次将目光投向太空。未来空间站上的研究成果将会在地球上得到应用。希望空间站任务能推动科技合作，推动各国共同发展。

文莱资深媒体人、时政观察家贝仁龙表示，神舟十二号航天员成功进行中国空间站首次出舱活动，标志着中国航天技术取得了新的重大进步，进一步推进了空间站建设，中国的“太空之家”朝着最终落成并投入运行又迈出坚实一步。

贝仁龙认为，中国一直致力于外层空间的和平探索与利用，并一直以透明和开放的态度与其他国家和国际组织密切合作，为扩大国际合作作出贡献。中国的航天科技不仅将造福包括中国在内的发展中国家，更会造福全人类。

俄罗斯各主流媒体集中报道了神舟十二号航天员出舱活动，介绍他们顺利完成设备组装、全景相机抬升、检验航天员与机械臂协同工作能力等任务。

俄“太空新闻”网站报道指出，此次太空行走是中国在载人航天领域“又一个了不起的成就，反映了中国航天工业的快速发展”，“天和核心舱开始运行和此次出舱活动均具有历史里程碑意义”。报道还认为，中国正与其他国家“在空间实验、基础物理、太空医学和天文学领域进行合作交流，这些举措对于促进空间站合作、开展新的科研活动至关重要”。

意大利《共和国报》报道详细介绍了中国航天员出舱任务及空间站建设进展，感慨中国航天技术的“先进”。意大利《晚邮报》也在其网站上发布了中国航天员出舱活动的视频，称其“激动人心”。意大利国家广播电视公司称中国航天员出舱活动是中国航天工程“史无前例”飞速发展的标志之一。（参与记者：栾海、薛飞、叶心可、陈俊侠、朱雨博）

(责编：张信凤、燕勐)