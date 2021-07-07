本报记者 杨 一

开栏的话

百年征程，波澜壮阔；百年大党，风华正茂。百年接续奋斗，中国共产党团结带领中国人民取得了彪炳史册的辉煌成就，创造了全面建成小康社会的世纪伟业。中国共产党关注人类前途命运，坚持走和平发展道路，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，推动共建“一带一路”高质量发展，以中国的新发展为世界提供新机遇。

为庆祝中国共产党成立100周年，即日起，本报推出“见证者说”栏目，邀请外国驻华使节以其亲身经历讲述他们眼中的中国与中国共产党的故事。

在阿联酋驻华大使馆的会客室里，四面悬挂着的10余张照片，记录着多年来中阿两国高层交往的难忘瞬间。熊猫刺绣团扇、绘有牡丹花图案的瓷盘、中国国际进口博览会纪念摆件等富有中国特色的陈设点缀其间。“在中国共产党领导下，中国在经济发展、改善民生等方面取得巨大发展成就，令世界为之赞叹！”阿联酋驻华大使扎希里日前在接受本报记者采访时表示。

今年5月，首届中国国际消费品博览会在海南海口举行，扎希里受邀参会。“海南气候舒适宜人。那里不只是热门旅游目的地，还是蓬勃发展的自由贸易港和生物技术中心。”目前，海南自贸港对包括阿联酋在内的59个国家实行入境旅游免签，便利了各方人员往来。在扎希里看来，海南是中国持续深化改革开放的一个缩影。中国各地在基础设施建设、医疗保健、绿色环保等方面的发展日新月异。

今年6月，扎希里作为主宾国代表出席了在上海举办的浦江创新论坛。展会上的AI四足机器人、AI智能工具柜、AI骨科机械手等一批高新技术、智能化设备吸引了扎希里的目光，中国在金融科技、大数据、区块链等领域取得的成果也令他由衷赞叹。科技创新合作一直是中阿两国合作的重点，两国在沙漠海水稻试种、新冠疫苗研制、智慧城市建设等领域都开展了积极深入的实践探索。“阿联酋同中方伙伴加强合作，计划到2025年在全国范围内实现5G全覆盖。”扎希里表示，未来，阿中两国在和平利用外层空间、运用农业技术保障粮食安全、实现可再生能源转型等领域拥有广阔的合作前景。

阿联酋是最早加入共建“一带一路”的国家之一，是亚洲基础设施投资银行创始成员。“阿中产能合作示范园和哈利法港集装箱码头是两国在共建‘一带一路’框架下合作的里程碑，如今它们已经成为重要的区域物流和互联互通枢纽。”扎希里说，共建“一带一路”为世界经济发展注入更多稳定性，为民众之间的交流带来更多机会。

中国全面建成小康社会，扎希里对此十分关注。他说：“中国用短短几十年时间稳步发展成为世界第二大经济体，帮助数亿人摆脱贫困。这是中国共产党领导下的‘中国奇迹’，中国发展经验值得其他国家借鉴。”

面对疫情挑战，中国同各国守望相助，推动国际抗疫合作。中国同阿联酋合作开展了全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验。今年5月起，中国国药新冠疫苗在阿布扎比灌装生产。扎希里说，中国在实现自身发展的同时，积极为解决人类问题贡献中国智慧。在推动减贫、教育普及和基础设施建设等方面，中国为实现联合国2030年可持续发展议程目标作出突出贡献。

扎希里热情地向记者推介即将举行的迪拜世博会。“本届世博会不仅将是一场视觉盛宴，更是一场科技成果大展示。人们将有机会体验自动驾驶、3D打印技术和模拟太空旅行，目前世界上最大的360度投影表面——阿尔瓦斯尔穹顶也将在世博会期间亮相。无论在线上还是线下，欢迎中国朋友们来迪拜世博会看看。”

《 人民日报 》（ 2021年07月07日 13 版）

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