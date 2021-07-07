近日，中国驻外大使馆和国外大学等机构以举办研讨会、对话会和展览等形式，庆祝中国共产党成立100周年。多国人士高度评价中国共产党带领中国人民取得的辉煌成就，以及中国为维护世界和平、促进共同发展作出的巨大贡献，认为中国共产党充分展现了大国大党的风范和责任担当。

中国驻日本大使馆、中国国务院新闻办公室、国家乡村振兴局日前在东京中国文化中心共同举办庆祝中国共产党成立100周年“追寻美好生活”中国脱贫成就展开幕式。开幕式上，两国与会嘉宾观看了反映中国脱贫攻坚成就的短片。

日本前众议院议员服部良一表示，中国脱贫攻坚战取得全面胜利是了不起的人间奇迹，这在人类历史上是绝无仅有的，中国脱贫经验值得很多国家学习借鉴。日中投资促进机构秘书长冈丰树认为，中国经济社会等各领域取得辉煌成就，得益于中国共产党的坚强领导和中国人民的辛勤努力。日中友好协会常务理事永田哲二表示，每次访华都能感受到中国的巨大变化，中国人民的获得感、幸福感、安全感与日俱增，这是中国共产党为人民谋幸福的生动体现。“中国共产党践行全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持以人民为中心的发展思想，得到人民的衷心拥护与支持。相信在中国共产党领导下，中国人民的生活会更加美好，中国经济社会发展会取得更大成就。”

中国驻埃及大使馆近日举行庆祝中国共产党成立100周年“云上”招待会。近百名埃及各界友人在线参会，观看中国发展成就视频。阿拉伯国家联盟秘书长盖特专程为中国共产党百年华诞录制祝贺视频。

埃及外交部亚洲事务部长助理瓦丝米表示，在中国共产党的领导下，中国不断取得新的发展成就，成功经验值得各国学习借鉴。埃及前总理沙拉夫等嘉宾在发言中表示，中国共产党领导中国人民实现民族解放和国家独立，走出了一条符合中国国情的发展道路，取得了举世瞩目的发展成就，令人钦佩。中国广泛开展国际合作,用实际行动践行了习近平主席提出的人类命运共同体理念。

中国驻法国大使馆日前在巴黎举办“傲立潮头话百年——庆祝中国共产党建党百年研讨会”，来自中法两国各界的100多名人士参加，就中国共产党的百年奋斗历程、中国共产党对世界和平发展的贡献等进行深入交流探讨。

法国共产党全国书记鲁塞尔出席研讨会时表示，中国共产党致力于为人民谋幸福，带领中国人民取得了辉煌成就。法中双方应密切交流与对话，深化在经济、环保和抗疫等领域的合作，共同为全球和平发展事业注入动力。法国前外长韦德里纳通过视频远程参会。他表示，欧洲应该保持与中国的沟通和互动，深化同中国在多个领域的合作。

中国驻南非大使馆和南非国家新闻俱乐部日前联合举办“共庆中国共产党成立100周年”线上高端对话会，对话会主题为“百年大党风华正茂，携手前行共创未来”。南非前副总统莫特兰蒂、南非共产党第一副总书记马派拉等多位南非政界人士在线交流，近200位南非各界代表线上参会。

莫特兰蒂表示，中国共产党发展壮大和取得非凡治理成就的重要秘诀在于思想和组织上的统一。中国共产党具有远见卓识，坚持实事求是，通过制定各领域发展规划，形成有利于国家发展的道路和制度，并能确保奋斗目标和方针政策的延续性。中国为各国提供了走向现代化的路径选项，并在国际事务中发挥积极作用。南非应该学习借鉴中国共产党自身建设的宝贵经验。

由肯尼亚内罗毕大学政治系主办的“中国共产党建党百年：治理与经验”理论研讨会日前举行。肯尼亚政府、政党、智库、高校及媒体代表100余人以线下、线上方式参加。

肯尼亚执政党朱比利党外事主任穆提索表示，朱比利党高度认同中国共产党以人民为中心的执政理念以及全面从严治党的决心和行动，认为这是中国共产党能够引领中国持续走向发展繁荣的关键。内罗毕大学校长齐亚玛说，中国共产党领导中国取得举世瞩目的成就，这要归功于其卓越的执政理念。习近平新时代中国特色社会主义思想能有效凝聚社会各界的力量。内罗毕大学政治系主任乔恩约表示：“中国共产党的领导是中国长期稳定发展的关键。”肯尼亚非洲政策研究所所长卡戈万加认为，中国共产党领导中国实现社会长期稳定、经济快速发展、消除绝对贫困等成就，同时倡导构建人类命运共同体理念，以实际行动推动各国加强团结合作。

（本报北京、东京、开罗、巴黎、约翰内斯堡7月6日电 记者杨迅、刘军国、沈小晓、刘玲玲、邹松、闫韫明）

《 人民日报 》（ 2021年07月07日 13 版）

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