新华社北京7月5日电 在中国共产党百年华诞之际，多国政党政府领导人等继续致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价在习近平总书记的坚强领导下，中国各领域取得的举世瞩目成就，期待同中国共产党深化党际合作，为推动世界和平与发展作出更大贡献。

菲律宾总统杜特尔特表示，中国共产党百年华诞是里程碑式的历史时刻，在中国共产党英明领导与中华民族不懈努力下，中国在短时间内完成了全面脱贫的重大目标，实现了经济重大转型和发展，中国已成为世界第二大经济体和世界经济增长的引擎，这是人类历史上值得隆重庆祝的丰功伟业。

土耳其正义与发展党主席、总统埃尔多安表示，中国共产党领导中国人民建立和发展了新中国，习近平总书记引领中国共产党开启了中国新纪元。土中两国执政党定期对话机制取得显著进展，相信两党合作将进一步促进两国各领域友好关系向前发展。

文莱苏丹哈桑纳尔表示，中国共产党领导中国取得非凡的经济社会发展成就，为地区发展繁荣作出重要贡献。我愿同习近平总书记一道，深化我们共同珍视的文中战略合作伙伴关系，更好造福两国和两国人民。

约旦国王阿卜杜拉二世表示，约中友谊深厚、合作紧密，约方深感自豪，愿进一步加强两国战略伙伴关系。

巴林国王哈马德表示，我们十分珍视巴中友谊，高度重视加强两国和两国人民之间的友好关系，祝愿友好的中国不断发展、进步和繁荣。

纳米比亚人组党主席、总统根哥布表示，中国共产党是当今世界反抗帝国主义、殖民主义和种族主义的革命先锋队。祝愿习近平总书记继续以非凡伟力和卓越智慧领导中国共产党和伟大的中国人民走向和平、和谐与繁荣的未来。

坦桑尼亚革命党主席、总统哈桑表示，中国共产党坚持全心全意为人民服务，带领中国跃升为世界主要经济体。习近平总书记领导中国取得新的历史性成就，提出的共建“一带一路”等倡议有力促进了全球贸易与发展。

厄立特里亚人民民主与正义阵线主席、总统伊萨亚斯表示，中国共产党领导中国人民取得具有划时代意义、无可比拟的成就。中国始终坚持独立自主的和平外交政策，为世界和平与发展作出重要贡献。

索马里总统穆罕默德表示，在习近平总书记的英明领导和中国共产党的卓越治理下，中国的发展建设取得巨大成就，并为人类政治文明作出了重要贡献。习近平总书记提出的“一带一路”重要合作倡议为发展中国家经济发展注入新的活力。

马里过渡总统戈伊塔表示，一个世纪以来，在中国共产党英明领导下，中国各领域取得巨大发展成就，并为维护世界繁荣与稳定作出突出贡献，已成为最具吸引力和最有影响力的国家之一。

老挝政府总理潘坎表示，中国共产党带领中国人民在党和国家建设事业中取得的辉煌成就为世界各国树立了典范，对正在积极探索经济社会发展模式的发展中国家有着特别重要的借鉴意义。

圣多美和普林西比解放运动—社会民主党主席、政府总理热苏斯表示，中国共产党在中国发展和中华民族复兴中发挥了至关重要的作用，我们热切期待进一步加强同中国共产党的交流合作。

巴哈马自由民族运动党领袖、政府总理明尼斯表示，中国共产党成立100周年，是中国历史进程中的重要里程碑。中国共产党领导中国取得伟大成就，实现了国家现代化的跨越式发展。

不丹首相策林表示，在中国共产党的有力领导下，过去一百年中国在经济、社会、科技领域取得了前所未有的发展。作为亲密的朋友和邻居，我们相信中国共产党将为中国人民过上更加美好的生活而继续奋斗。

日本立宪民主党党首枝野幸男表示，在中国共产党领导下，中国实现了经济快速增长，并为亚太地区发展注入了强劲动力。

此外，发来贺电或贺函的还有老挝外长沙伦赛，阿根廷正义党前主席、众议院副议长希奥哈，伊拉克民族团结党创始人、前总理、前副总统阿拉维，尼泊尔大会党领导人、前政府副总理兼外交部长柯伊拉腊，巴基斯坦人民党副主席、参议院外事委员会主席雪莉，马来西亚马来民族统一机构总秘书马斯兰，巴勒斯坦全国倡议党总书记穆斯塔法，约旦共产党总书记法拉杰，埃及保守人士党主席卡尔塔姆，塞拉利昂全国人民大会党总书记杨森内，马里联盟党主席特莱塔，毛里求斯社会主义战斗运动主席莱斯琼加德，吉布提争取进步人民联盟总书记伊利亚斯等。

《 人民日报 》（ 2021年07月07日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)