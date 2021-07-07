新华社北京7月6日电 题：担起为人民谋幸福、为人类谋进步的历史责任——习近平总书记在中国共产党与世界政党领导人峰会上的主旨讲话解读

新华社记者潘洁、成欣、孙楠

“政党作为推动人类进步的重要力量，要锚定正确的前进方向，担起为人民谋幸福、为人类谋进步的历史责任。”

建党百年之际，习近平总书记6日晚在北京以视频连线方式出席中国共产党与世界政党领导人峰会并发表主旨讲话。

这是中国共产党迄今主办的规格最高、规模最大的全球性政党峰会。

习近平总书记同来自160多个国家的500多个政党和政治组织的领导人、逾万名政党和各界代表共聚“云端”，探讨“为人民谋幸福与政党的责任”，举世关注。

把脉时代命题 锚定前进方向

当前，百年未有之大变局与世纪罕见之大疫情交织叠加，国际形势和国际格局加速向纵深演变。

关键时刻、特殊关口，是敌视对立还是相互尊重？是封闭脱钩还是开放合作？是零和博弈还是互利共赢？习近平总书记站在人类前途命运的高度，明确指出政党的历史责任——

要担负起引领方向的责任，把握和塑造人类共同未来；

要担负起凝聚共识的责任，坚守和弘扬全人类共同价值；

要担负起促进发展的责任，让发展成果更多更公平地惠及各国人民；

要担负起加强合作的责任，携手应对全球性风险和挑战；

要担负起完善治理的责任，不断增强为人民谋幸福的能力。

分析人士认为，“引领方向”“凝聚共识”“促进发展”“加强合作”“完善治理”五个方面相互关联、相辅相成，构成一个有机整体。

北京大学国际关系学院教授潘维认为，习近平总书记的倡议，是构建人类命运共同体理念在政党合作方面的具体体现，对引领当前世界发展走向和推动人类进步事业具有重要意义。

共襄构建人类命运共同体的伟业，中国担当一以贯之。

三年多前，在中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平总书记从“一个远离恐惧、普遍安全的世界”“一个远离贫困、共同繁荣的世界”“一个远离封闭、开放包容的世界”“一个山清水秀、清洁美丽的世界”四个维度，深刻阐释人类命运共同体理念。

“如果说三年多前习近平总书记在高层对话会上描绘了一幅人类命运共同体美好图景的话，那么这次的峰会上，习近平总书记则为实现这幅图景擘画出路线图。”中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文说。

拥抱世界，才能拥抱明天；携手共进，才能行稳致远。

“从‘本国优先’的角度看，世界是狭小拥挤的，时时都是‘激烈竞争’。从命运与共的角度看，世界是宽广博大的，处处都有合作机遇。”辩证的思维背后，是大国大党领袖开放的眼光、开阔的胸怀和中国共产党人同世界各国政党携手并进的满满诚意。

坚守为民初心 增进人类福祉

“我们要倾听人民心声”“让发展成果更多更公平地惠及各国人民”“不断增强为人民谋幸福的能力”……人民，是习近平总书记主旨讲话的高频词，也是此次峰会的核心要义。

为人民谋幸福，这是中国共产党始终坚守的初心——

“江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。”几天前，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话掷地有声。

从土地革命时期“打土豪、分田地”到长征路上的“半条被子”，从抗日根据地的“八路池”“抗日井”到延安枣园里的“幸福渠”，从脱贫攻坚战场上拼搏奋斗到抗疫战场上舍生忘死……中国共产党的百年历史，就是一部践行党的初心使命的历史，一部为了人民、造福人民的历史。

中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长王义桅说，中国共产党始终代表最广大人民根本利益，没有任何自己特殊的利益，始终全心全意为人民服务，因此也必然能得到广大人民的衷心拥护。

为人民谋幸福，这是中国共产党同各国政党凝聚共识的最大公约数——

“在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。”习近平总书记指出。

加强发展合作、共享发展成果，中国共产党人提出的共建“一带一路”倡议正是这样一个平台。从蓝图变为现实，短短8年时间，“一带一路”已成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台，为世界各国带来巨大机遇和红利。世界银行研究报告显示，共建“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

“通过共建‘一带一路’和相关民生项目，中国为非洲建设提供了有力支持，极大促进了非洲经济增长和各经济体之间的融合。”南非非国大主席、总统拉马福萨在峰会上说。

峰会上，多国政党领导人在发言中表达了对中国共产党帮助其抗击疫情、恢复经济的由衷感谢。“和平与繁荣理应由全人类共同分享。”菲律宾民主人民力量党主席、总统杜特尔特说。

着眼更大贡献 展现大党担当

百年大党，风华正茂。面向未来，中国共产党将如何领导中国？中国共产党领导下的中国，对世界意味着什么？

“始终不渝做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”，习近平总书记指出——

中国共产党将团结带领中国人民深入推进中国式现代化，为人类对现代化道路的探索作出新贡献；

中国共产党将团结带领中国人民全面深化改革和扩大开放，为世界各国共同发展繁荣作出新贡献；

中国共产党将履行大国大党责任，为增进人类福祉作出新贡献；

中国共产党将积极推动完善全球治理，为人类社会携手应对共同挑战作出新贡献。

王文表示，这四点宣示，立足当下，着眼长远，将中国自身发展同世界各国共同发展繁荣紧密结合起来，与个别国家“本国优先”的做法形成鲜明对比。

这是中国道路的世界启迪——

历经千辛万苦、付出巨大代价，中国共产党带领中国人民探索出中国特色社会主义道路，创造了中国式现代化新道路，创造了人类文明新形态。

中国共产党带领中国人民坚持和发展中国特色社会主义，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

斯里兰卡自由党主席、前总统西里塞纳的话，代表了许多国家政党的心声——

中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，发挥卓越的领导力，在国家治理和经济社会发展方面取得卓越成就，创造了彪炳史册的人间奇迹。“我们期待向中国共产党学习借鉴更多治党理政经验。”

“我们将坚定不移沿着这条光明大道走下去，既发展自身又造福世界。”习近平总书记的话语铿锵有力，从人民大会堂传向国内外各个分会场、集体会场，传到世界各个角落。

这是中国方案的世界回响——

从脱贫减贫到推动抗疫国际合作，从应对气候变化到保护生物多样性，面对当前人类面临的共同挑战，中国方案吸引世界各国政党的目光。

“中国在极短的时间内战胜了疫情！面对危急情况，中国没有对那些受疫情影响最严重的国家不管不顾，而是尽全力向所有有需要的国家提供帮助。”俄罗斯统一俄罗斯党主席、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在峰会上说。

“我再次感谢中国政府和人民对阿根廷抗击新冠肺炎疫情给予的合作与支持。中方向阿根廷提供了大量医疗物资，为阿根廷获得全球紧缺的抗疫关键物资提供了便利。”阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯在峰会上说。

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。为人民谋幸福、为人类谋进步，前方的路会有曲折，但也充满希望。

“中国共产党愿继续同各国政党和政治组织一道，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界作出新的更大贡献！”

站在新的时空坐标，中国共产党正以构建人类命运共同体的时代担当，携手世界创造更加美好的未来！

(责编：牛镛、袁勃)