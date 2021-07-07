新华社北京7月6日电 中国共产党与世界政党领导人峰会6日举行。多国政党领导人在峰会上致辞表示，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想为世界提供重要启示和借鉴，愿与中国共产党加强交流合作，携手建设一个更加美好的世界。

南非非国大主席、总统拉马福萨祝贺中国共产党带领中国人民实现第一个百年奋斗目标。他说，中国在消除贫困等方面取得巨大成就，关键在于中共把人民利益放在首位。中共是我们难得的真朋友，感谢中方为非洲发展作出的贡献。

哈萨克斯坦“祖国之光”党主席、首任总统纳扎尔巴耶夫表示，新冠疫情再次表明，各国只有保持合作、相互支持，才能高效应对全球挑战。作为中国的友好邻国，哈萨克斯坦将继续积极参与“一带一路”建设及其框架下合作。

俄罗斯统一俄罗斯党主席、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，中国共产党成功找到中国特色社会主义道路，铺就迈向中华民族伟大复兴的道路，中共领导中国取得令人瞩目的成就。俄中两国关系蓬勃发展，在双边和国际组织框架下共同落实了一大批合作项目。

阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯说，习近平总书记的讲话非常深刻，对各国政党代表思考政党在为人民谋幸福中应承担的责任很有启发。他说，各国政党应加强合作，使经济和社会发展成果真正惠及世界人民，此次峰会有助于凝聚这一共识。

越南共产党中央总书记阮富仲表示，百年来，中国共产党团结带领中国人民取得重大历史性成就。相信在习近平总书记领导下，中国将为建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国不断取得新成就。他说，各国政党应充分发挥作用，与政府一同积极应对当前全球性挑战，更好地为本国人民和世界各国人民谋幸福。

古巴共产党中央第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔表示，中国共产党探索适合中国国情的发展道路，领导国家取得伟大成就。中国有效应对新冠疫情，成功消除绝对贫困，关键在于中共坚持以人民为中心的发展思想，高效开展工作。

津巴布韦非洲民族联盟－爱国阵线主席兼第一书记、总统姆南加古瓦说，此次峰会在如何实现国家富强、民族振兴、人民幸福以及增进全人类福祉方面，为各国政党提供了交流互鉴平台。津民盟由衷钦佩中共立足本国国情，带领国家取得重大成就，津民盟从中共的成功经验中获益良多。相信在中共领导下，中国一定会实现中华民族伟大复兴的中国梦。

巴勒斯坦法塔赫主席、总统阿巴斯表示，中国提出的“一带一路”倡议有助于推动世界各国深化经济合作，这一创举也体现出中国在为维护各国人民共同利益贡献智慧方面走在了前列。

塞尔维亚前进党主席、总统武契奇说，中国共产党在建设国家过程中激发出的伟大创造力为世界各国带来了启迪和希望。当今世界面临前所未有巨大挑战，各方需要相互尊重、互帮互助、寻求共识、密切合作，这比以往任何时候都更加迫切。

巴基斯坦正义运动党主席、总理伊姆兰·汗表示，中共实践证明，政党唯有全心全意为人民服务，才能广受拥护。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，这是人类历史上的重要成就之一。中国有效控制新冠疫情，宣布把新冠疫苗作为全球公共产品，反映出中国领导人的政治智慧、高尚情操和高度正义感。

社会党国际主席帕潘德里欧表示，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，成功消除绝对贫困，全面建成小康社会，同时为实现联合国千年发展目标作出重大贡献。他呼吁各方加强合作，减少发达国家和发展中国家之间的鸿沟，共同构建人类命运共同体。

西班牙共产党主席森特利亚表示，“一带一路”倡议应时代需求而生，成为重要国际合作平台，为推动世界经济从新冠疫情中复苏提供了巨大机遇。当前，各国政党有责任积极参与构建人类命运共同体，共同解决全球面临的重要问题。

菲律宾民主人民力量党主席、总统杜特尔特，柬埔寨人民党主席、首相洪森，莫桑比克解放阵线党主席、总统纽西，纳米比亚人组党主席、总统根哥布，刚果劳动党主席、刚果（布）总统萨苏，斯里兰卡人民阵线党领袖、总理马欣达·拉贾帕克萨，玻利维亚争取社会主义运动主席、前总统莫拉莱斯，摩洛哥公正与发展党总书记、首相奥斯曼尼，南苏丹苏丹人民解放运动主席、总统基尔等也在峰会上致辞，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党百年不平凡的历程，热情赞誉中共十八大以来，在以习近平总书记为核心的中共中央领导下，中国各领域取得的历史性发展成就和为人类进步事业作出的重要贡献，积极响应习近平总书记在主旨讲话中提出的政策主张，表示政党应担起为人民谋幸福的责任，愿同中国共产党一道，共同建设更加美好幸福的世界。（参与记者：耿学鹏、王昭、汤洁峰、李斌、张健、李家瑞、赵伟宏）

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