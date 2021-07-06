人民网讯 7月6日，中国人民对外友好协会、中国阿拉伯友好协会和阿拉伯中国友好协会联合会共同举办以“民间交流助推后疫情时期中阿友好合作”为主题的中国—阿拉伯国家友好组织领导人线上会晤，通过并发表了《中国阿拉伯国家友好组织领导人关于维护世界公平正义、促进中阿共同繁荣、反对新冠病毒政治化的共同宣言》，呼吁国际社会团结互助、共克时艰，维护世界公平与正义，促进共同发展与繁荣。

全国人大常委会副委员长、中国阿拉伯友好协会会长艾力更·依明巴海发表视频致辞，中国人民对外友好协会会长林松添、阿拉伯中国友好协会联合会秘书长艾哈迈德、12个阿拉伯国家对华友好组织领导人，以及中国外交部和阿拉伯国家联盟代表出席并致辞。会议由中国人民对外友好协会副会长林怡主持。

艾力更强调，面对疫情挑战，中阿双方守望相助、共克时艰，用实际行动践行构建中阿命运共同体的郑重承诺。我们坚决反对将新冠病毒政治化、标签化，反对新冠病毒溯源双重标准，愿同包括阿拉伯国家在内的世界各国携手应对人类的共同挑战。

艾力更说，今年正值中国共产党百年华诞，中国已开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，致力于更高水平对外开放和高质量发展，将为中阿开展互利合作、实现共同发展提供新机遇和广阔前景。

林松添说，当前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，严重威胁世界各国人民的生命健康安全和生产生活秩序。新冠病毒是人类共同面临的全球性挑战，国际社会只有团结合作，才能战而胜之。中国的成功实践证明，新冠病毒可防可控可治。搞新冠病毒溯源问题政治化，既无助于科学揭示真相，更不利于各国携手抗击疫情。

林松添表示，面对美西方霸权主义，中阿双方不畏强权，始终相互支持，坚定捍卫《联合国宪章》宗旨原则，共同维护多边主义和公平正义，成为南南合作的典范。作为联合国安理会常任理事国，中方始终坚定维护阿拉伯国家的正当权益和共同利益。阿拉伯国家在台湾、西藏、新疆、南海、人权等涉及中国核心利益和重大关切问题上，始终给予中方宝贵而坚定的支持，坚定维护了世界公平正义和发展中国家的共同利益。

林松添说，中阿文化价值理念相同或相似，对维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，拥有相同或一致的立场，都坚定维护《联合国宪章》的宗旨和原则，坚定维护多边主义，捍卫国际公平正义，都主张尊重各国主权独立和民族尊严，尊重各国人民自主选择走符合本国国情的发展道路；同时，都坚决反对任何形式的霸权主义和强权政治，坚决反对以人权为借口干涉别国内政。

阿拉伯各国对华友好组织领导人一致热烈祝贺中国共产党成立100周年，盛赞中国在中国共产党领导下取得的历史性发展成就，中国成功探索的符合国情的发展道路对广大发展中国家具有重要借鉴意义。

阿方嘉宾一致赞赏中方坚持人民至上、生命第一、尊重科学的抗疫理念和成功实践，为中阿双方团结互助，携手应对疫情挑战，生动诠释中阿命运共同体深感自豪，并表示，“政治病毒”解决不了自然病毒。搞新冠病毒溯源政治化是霸权主义体现，不得人心，更不利于国际社会团结战胜疫情。

阿方嘉宾一致表示，“一带一路”倡议是21世纪最重要的公共产品之一，深受阿拉伯国家支持，对促进中阿和世界各国实现合作共赢、共同发展具有重要意义。阿方期待同中方密切协作，发挥民间优势，共同推进“一带一路”高质量发展，促进沿线国家融合发展、民心相通。

双方一致认为，中阿两大文明保持交流互鉴、和谐共荣，有助于维护世界和平、促进共同发展。中阿民间组织和有识之士应继续加强文明对话，深化互利合作，共同致力于构建中阿命运共同体，为人类和平与发展作出新的更大贡献。

双方一致表示，中国阿拉伯友好大会是中国—阿拉伯国家合作论坛框架下重要的民间交流平台，在深化中阿传统友谊，促进双方民心相通方面发挥着重要作用，欢迎卡塔尔今年承办第六届大会，期待大会为推动中阿团结合作、共同发展做出更大贡献。

(责编：徐祥丽、刘慧)