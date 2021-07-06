新华社雅加达7月6日电 据印度尼西亚国家抗灾署6日发布的新冠疫情数据，该国较前一日新增新冠确诊病例31189例，新增死亡病例728例，新增确诊和死亡病例数连续两天创疫情暴发以来新高。

数据显示，截至6日12时，印尼累计报告新冠确诊病例2345018例，累计死亡61868例，治愈1958553例。首都雅加达是全国累计报告确诊病例最多的省级行政区，东爪哇省是累计死亡病例最多的行政区。

数据还显示，截至6日印尼共有3317.6万人至少接种了一剂新冠疫苗，其中1426.8万人完成了两剂接种。印尼政府计划到明年3月前为全国70%的人口、即1.815亿人完成疫苗接种。

印尼内阁秘书处6日发表声明说，在疫情持续蔓延的情况下，该国依然有20个省份未能完全落实防疫措施，一些地区大部分民众未能遵守在公共场所戴口罩或保持社交距离等规定。印尼政府呼吁民众提高警惕，严格遵守防疫规定。

声明还说，为应对目前出现的氧气储备和医院病床不足的问题，印尼政府已要求制氧企业把所有氧气供应给医疗机构，从新加坡进口的氧气也将很快抵达；印尼政府还计划将疫情严重地区的一些军用设施等改造为临时医院，以提高新冠救治能力。

(责编：徐祥丽、杨牧)