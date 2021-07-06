人民网北京7月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持6日记者会。记者会实录如下：

新华社记者：据报道，新加坡荣誉国务资政吴作栋日前在第九届世界和平论坛会议上指出，中国全神贯注通过经济增长来提升人民的生活素质，而非寻求在亚洲的霸权或挑战美国的全球霸主地位。中国的发展对亚洲和全世界起到积极作用。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对他的积极评价表示赞赏。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上庄严宣告，我们实现了第一个百年奋斗目标，全面建成了小康社会，历史性解决了绝对贫困问题。中国和世界共同发展的实践表明，我们不仅创造了中国式现代化新道路，而且也以中国的新发展为世界提供了新机遇。

中方一再强调，和平和谐和睦是中华民族始终传承的理念，霸权霸凌霸道从来不是中国的选择。我们的血液里没有侵略他人、称王称霸的基因，也一贯反对损人利己、你输我赢的做法。

今天的世界，比以往任何时候都更需要坚持合作与开放，摒弃对抗与封闭。中方将继续同世界上一切进步力量携手前进，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进世界和平与共同发展，反对霸权主义和强权政治，为推动构建人类命运共同体不懈奋斗。

总台央视记者：近日，500多名中国留学生联名致信中国驻美国大使馆，反映他们赴美留学签证申请被美方拒绝。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到，近日部分中国留学生在申请赴美签证时，被美方以违反特朗普政府时期签署的第10043号总统令为由拒绝。中方对此表示严重关切，已向美方提出严正交涉。人文交流是中美关系的根基。学术、教育与科技交流是中美人文交流的重要组成部分，对增进两国人民相互理解认知、推动中美关系稳定发展有重要意义。

美方有关签证限制措施延续了特朗普政府时期的遗毒。这与美方“欢迎中国学生”的表态不符，严重损害中国赴美留学人员合法权益，严重破坏中美正常人文交流和教育合作。这也与美方自我标榜的开放自由等理念完全背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，与中美两国人民开展友好交流的共同愿望背道而驰，是开历史倒车。

中方敦促美方纠正错误，重新审议有关中国留学生赴美留学签证申请，停止利用各种借口对中国留学生无端限制和打压，保护他们的正当合法权益，为中美人文交流与教育合作营造良好氛围。

巴通社记者：昨天，巴基斯坦总理伊姆兰·汗访问了中巴经济走廊重要组成部分瓜达尔港，并启动了多个发展项目，以进一步促进经济活动。沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、埃及、肯尼亚等七个地区国家的大使也参加了此次活动，并表达了对瓜达尔市发展合作的承诺。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对瓜达尔港开发建设取得新进展感到高兴。我常驻巴基斯坦期间，曾经6次访问瓜达尔港，对瓜达尔港建设有很深厚的感情。瓜达尔港是中国和巴基斯坦本着平等互利原则开展的商业合作项目。在双方共同努力下，瓜达尔港港区作业能力全面恢复，自由区招商引资顺利推进，国际过境贸易不断扩大。这对促进当地经济发展、民生改善和区域互联互通发挥了积极作用。同时，瓜达尔港作为中巴经济走廊的重要组成部分，秉持共商、共建、共享和开放透明原则。中、巴双方欢迎任何支持“一带一路”和中巴经济走廊建设的第三方，在相互尊重、互利共赢、协商一致基础上参与到瓜达尔港等走廊项目中来，共享“一带一路”建设红利。相信在各方共同努力下，瓜达尔港将取得更大发展，成为地区贸易枢纽和产业合作基地，为地区发展繁荣发挥更大推动作用。

中新社记者：统计数据显示，澳大利亚农产品丧失中国市场份额为美国产品填补空缺提供机会。过去一年中，美对华葡萄酒、牛肉、棉花、木材、煤炭等产品出口均有增加。今年2月，美2升及以下瓶装的葡萄酒对华出口量是去年同期三倍多。澳国内有评论指出，美澳在农产品出口方面是竞争对手。美不会保护澳经济利益。澳政府不应一味追随美方，而应以更加理性态度处理对华关系。中方对此有何评论？

赵立坚：当前，中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，致力在更加开放条件下实现更高质量发展，这将释放大量合作机遇和空间。预计未来15年，中国进口的商品将超过30万亿美元。中方始终致力于开展对外经贸合作，愿同世界各国一道分享发展机遇，共同构建开放型世界经济。

同时，我要强调，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和保障。我们绝不接受个别国家一方面从对华合作中捞好处，一方面以意识形态划线，无端指责抹黑中国，损害中方核心利益。个别国家给别人“当枪使”，只会让民众为政府的错误政策埋单。刚才记者提问中所介绍的情况，就是他们应得的下场。

总台央视记者：据报道，此前，美国哥伦比亚大学微生物学和免疫学教授拉卡尼洛接受采访时称，美国上届政府之所以希望在新冠肺炎疫情溯源问题上掀起波澜，是想把这个问题加上政治色彩。他们完全没有考虑到科学。所谓实验室的故事已经结束了！中方对此有何评论？

赵立坚：中方多次强调，溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展有关工作。一段时间以来，我们遗憾地看到，一些科学家秉持客观公正立场和科学精神进行溯源研究，却遭遇到政治压力、谩骂甚至威胁。公开反对“实验室泄漏”阴谋论的美籍病毒学家拉斯姆森不断遭到网络暴力、骚扰甚至人身威胁；曾在武汉病毒研究所工作并以亲身经历驳斥“实验室泄漏”论的澳籍科学家安德森频遭恶意辱骂和恫吓；诺贝尔奖得主、澳籍免疫学家多尔蒂表示，科学家只要与阴谋论虚构的论调相矛盾，就会被冠以“极左”标签，甚至遭到诽谤。

上述事实让我们越来越清楚地看到，美国等个别国家所谓的溯源研究，实际上就是在搞政治操弄，为了甩锅推责、抹黑中国无所不用其极，甚至不惜将黑手伸向科学领域，对科学家搞起党同伐异的噤声运动。这些国家总是自诩为“民主灯塔”“人权模范”，一贯到处指指点点，动不动就指责他国胁迫压制、侵犯自由。然而，对这种明目张胆威胁人身和损害名誉的行径，他们却默许、纵容甚至煽动。这只能说明他们的自我标榜并不真实，只能说明他们的阴谋图谋不能见光，只能说明他们为政治私利可以不顾一切。

将溯源问题政治化的行径只会严重阻碍全球溯源合作，破坏全球抗疫努力，导致更多的生命损失。有关国家应该端正态度，尊重科学，立即停止对科学家的胁迫，停止把溯源问题政治化的行径，不要为一己之私破坏国际社会团结抗疫的共同事业。

彭博社记者：据共同社报道，日本副首相麻生太郎表示，如果发生重大问题，日本和美国将不得不共同防卫台湾。中国入侵台湾可以被视作一种“存亡危机事态”，这使得日本可以行使集体自卫权。外交部有何评论？

赵立坚：这种言论极其错误并且危险，严重违反中日四个政治文件原则，损害中日关系政治基础，中方对此强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正抗议。

日本军国主义曾对中国犯下罄竹难书的侵略罪行。某些政客时至今日还对台湾念念不忘，充分暴露出他们没有深刻汲取历史教训。

今天的中国早已不是当年的中国。我们绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

《北京日报》记者：据报道，日前，日本和太平洋岛国家与地区领导人举行第九届“太平洋岛国峰会”。日本首相菅义伟在开幕致辞中称，如今太平洋地区面临新冠疫情对社会经济的影响和与威权主义竞争等新挑战。日方极其重视受援国政府债务问题的可持续性。日方的援助做法与中国在援助期间造成受援国陷入“债务陷阱”的做法不同。中方对此有何评论？

赵立坚：中国一贯秉持人类命运共同体和真实亲诚理念开展同太平洋岛国的互利合作，并在力所能及范围内提供不附加任何政治条件的帮助。双方合作建立在相互尊重、平等协商的基础上，目的是发展经济、改善民生，受到太平洋岛国政府和人民的真诚欢迎。某些居心不良的国家炒作所谓中国援助太平洋岛国造成债务陷阱，是不得人心的。

说到挑战，日本准备向太平洋排放福岛核事故污染水，才是对太平洋沿岸国家环境和健康安全的重大挑战。此前，太平洋岛国论坛秘书长发表声明，代表论坛成员领导人表达了关切。日本领导人与其忙着以虚假信息抹黑中国，不如先讲清楚自己如何避免让太平洋岛国人民掉入核污染水排海将造成的“环境陷阱”。

《环球时报》记者：日前《澳大利亚人报》发表文章称，中国在2011年、2016年向《禁止生物武器公约》审议大会提交的官方文件中，讨论了人工合成病毒、将病毒作为基因武器并实施隐蔽攻击等理论，还提到实验室人工合成病毒如操作失误，将给人类造成巨大威胁。文章称，中国在这些文件中“发出了令人恐惧的警告”。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。报道中所说的文件是中方向《禁止生物武器公约》审议大会提交的关于生物科技发展的报告。审议生物科技发展一直是公约框架下的重点议题。提交相关报告是审议大会的要求。中方在报告中客观介绍了全球生物科技发展情况，分析其对《禁止生物武器公约》的影响，并从加强公约机制等角度提出了建议。这充分体现了中方认真履约的负责任态度。

《澳大利亚人报》的报道断章取义，别有用心。中方报告介绍全球生物科技发展情况。许多研究其实是美国开展的，包括美国科学家人工合成病原体等情况。事实上，美国一直是全球此类研究最大的实施者和资助方，例如报道中提到的北卡罗来纳大学。

中方报告指出了生物科技发展带来的各种风险，包括实验室泄漏风险，这是国际上的普遍观点。《澳大利亚人报》的报道企图借此炒作新冠病毒阴谋论，这是非常可笑的。我愿再次强调，溯源是一个严肃的科学问题。中国—世卫组织联合研究报告已得出新冠病毒源于实验室泄漏极不可能的明确结论。根据世卫大会决议要求，按照溯源联合研究报告得出的结论和建议，在更广范围内开展更深入细致的科学研究与合作，才是正确方向。

同时，我也要强调，加强实验室安全一直是全球生物安全治理的重点议题。而美国恰恰是全球生物实验室最多、最不透明的国家，也是唯一反对建立多边生物核查机制的国家。中方再次呼吁美方本着负责任的态度，认真回应国际社会的关切，对德特里克堡等境内外实验室的活动作出澄清，并开放接受核查。

总台央广记者：据报道，福岛第一核电站用于保存核废弃物的集装箱3月曾发生泄漏，事发区域出现辐射量较大的凝胶状物体。1日，日本东京电力公司发布消息称，这些集装箱中曾有548个发生腐蚀或凹陷，已用玻璃纤维胶带对相关集装箱进行了修复和强化。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道，对此表示严重关切。这再次说明日方福岛核污染水排海决定背后存在极大的安全隐患。日方为了眼前经济利益一意孤行，弃承诺如敝屣，置义务于不顾，视科学若无物，虚伪自私暴露无遗。

日方有负国内民众。日本政府及东电公司曾与多个相关民间团体达成约定，允诺在没有得到相关人员理解的情况下不对核污染水进行任何处理。日方单方面作出排海决定可以说是无视民心，罔顾承诺。此前东电公司曾多次篡改隐瞒数据，殊不知只是将其信誉亏空越改越大。

日方违背国际义务。日本政府声称相关做法已得到国际原子能机构认可，这种说法纯属误导舆论。国际原子能机构从未核可或认可日方向海洋排放核污染水的决定，其专家组在评估报告中曾明确指出，日方现有经过处理的核污染水中的放射性核素需进一步净化处理。

日方歪曲科学事实。福岛核事故是迄今全球最严重核事故之一，其污染水含有大量核裂变产生的放射性核素，在国际上没有排放先例，对海洋环境、食品安全及公众健康的影响不容忽视。日方声称核污染水达到排放标准，甚至可以饮用，这更多打的是金钱算盘而非出于科学考量。日本含氚污染水特别工作组报告曾指出，污染水排海花费最低，系花费倒数第二少的选项——蒸汽释放的十分之一，耗时也最短。

一直以来，日方一直试图打造一个负责任国家形象，张口闭口国际责任、国际义务，而这次到了尽责的时候，却是刻意无视、闪烁其辞。这种“说一套，做一套”的做法，充分暴露了日方的真实面目。

目前，国际原子能机构正在筹建相关技术工作组。日方应切实拿出诚意配合工作组的工作，本着对国际公共利益高度负责的态度，以公开、透明、科学的方式，审慎处理有关问题。我们再次敦促日方，在同各利益攸关方及有关国际机构等充分协商并达成一致前，不得擅自启动排海。

总台国广记者：近日，联合国人权理事会第47届会议举行与言论自由问题特别报告员互动对话。中国代表多国对虚假信息的危害性做共同发言。请问发言人对“虚假信息”问题有何进一步评论？

赵立坚：当前新冠病毒仍在全球肆虐，而“政治病毒”也有扩散蔓延之势。个别国家、个别势力基于意识形态偏见和政治私利，持续散布大量虚假信息和谎言谣言，恶毒攻击抹黑他国。他们散播的虚假信息不仅数量惊人，还走起了“专业化”道路，形成了一条“学者爆料、媒体炒作、政府跟进”的完整谎言链，为干涉别国内政、实施单边强制措施、打压遏制他国持续制造借口。所谓“新疆存在‘种族灭绝’和‘强迫劳动’”，就是他们散布虚假信息并借此打压中国的反面典型。

美国总统林肯曾经说过，“你可能在某个时刻欺骗所有人，也可能在所有时刻欺骗某些人，但不可能在所有时刻欺骗所有人”。希望有关方面停止编造散布虚假信息，停止将虚假信息作为攻击施压的政治工具；希望世界人民擦亮眼睛，不被虚假信息和谎言谣言蒙蔽误导；希望国际社会有识之士仗义执言，用真相攻破虚假，用良知正义戳穿险恶图谋。

法新社记者：东京奥运会将于本月开幕，中方将派哪位领导代表中国出席？

赵立坚：中方支持日本成功顺利举办东京奥运会。至于你提到的具体问题，我目前没有需要发布的消息。

(责编：徐祥丽、刘慧)