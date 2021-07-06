新华社布鲁塞尔7月6日电 题：牢牢把稳中欧关系前进航向

新华社记者任珂

国家主席习近平5日同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行视频峰会。这是三国领导人在不到三个月时间内召开的第二次视频会议，对于牢牢把稳中欧关系前进航向意义重大。

当前，全球疫情形势依然严峻，经济复苏前景不明。中欧关系面临新的发展契机，也面临着各种挑战。世界比以往任何时候都更需要相互尊重、精诚合作，而不是猜忌对立、零和博弈。人们期待，中欧扩大共识和合作，为妥善应对全球性挑战发挥重要作用。

牢牢把稳中欧关系前进航向，要坚持正确相互认知。中方坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。中欧本着相互尊重、求同存异原则开展合作，双方全面战略伙伴关系汇聚了彼此之间最大公约数。我们要秉持这一精神，正确看待相互差异，理性处理彼此分歧。

牢牢把稳中欧关系前进航向，要扩大互利共赢合作。中欧互为重要的经贸伙伴，已经形成“你中有我、我中有你”的利益交融格局。中国官方数据显示，今年1至4月，中欧贸易额同比增长超过40%。中国欧盟商会发布的最新报告显示，60%受访企业计划于2021年扩大在华业务。这些数据充分体现了中欧经贸合作的强劲韧性、旺盛活力和光明前景。中国扩大开放的步伐坚定不移，希望欧方按照市场原则为中国企业提供公正、透明、非歧视的营商环境。

牢牢把稳中欧关系前进航向，要维护真正的多边主义。要维护以联合国为核心的国际体系和以联合国宪章为基础的国际关系基本准则，国际上的事需要大家心平气和商量着办。中方愿同欧方一道努力，协商办好下阶段一系列重要政治议程，深化和拓展各领域务实合作，在气候变化等全球治理问题上加强沟通，共同践行多边主义。

牢牢把稳中欧关系前进航向，要坚持构建总体稳定、均衡发展的大国关系。中国最希望的是发展好自己，而不是取代别人。中方提出的“一带一路”倡议为各方共同发展创造了更多机遇。中方愿同各方加强对话合作，同时坚决捍卫自身主权、安全、发展利益。希望欧方在国际事务中发挥更多积极作用，真正体现战略自主，共同维护好世界和平稳定和发展繁荣。

此外，在发展中国家最集中、抗击新冠肺炎疫情和实现经济复苏任务最艰巨的非洲，中欧具有广阔合作空间。中方已经并正在向40多个非洲国家及非盟委员会提供疫苗，积极支持非洲提升疫苗本地化生产能力。中方已同19个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，并建设性参与“非洲绿色长城”等可持续发展计划。希望欧方加大对非洲的支持和帮助，向有急需的非洲国家提供更多疫苗，帮助非洲应对好债务压力，早日实现非洲经济复苏和绿色低碳发展。欢迎法国、德国加入中非共同发起的“支持非洲发展伙伴倡议”，开展三方、四方或多方合作。

去年，中欧关系在新冠肺炎疫情下逆势前行，实属不易，应该倍加珍惜。中欧关系健康稳定发展的关键，是要牢牢把握全面战略伙伴关系大方向，妥善管控分歧，相互尊重，排除干扰，维护合作共赢的主基调。愿欧方同中方一道努力，为这个多变的世界增添更多确定性和稳定性。

(责编：张信凤、燕勐)