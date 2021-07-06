新华社北京7月6日电 （国际观察）美国疫情“人祸”之三：瘫痪政治的“党派部落主义”

新华社记者

誓言在美国独立日实现“独立于病毒”的拜登政府，未能完成其在7月4日前让70%美国成年人接种至少一剂新冠疫苗的目标。与此同时，美国国内对于疫苗接种的党派分歧越来越明显，各州之间、城乡之间接种比例也有显著差异。

从疫情一开始，民主、共和两党及其支持者就在戴口罩、隔离措施、病毒危害性等问题上存在分歧，再加上如今在疫苗接种问题上的对立，这些都是美国“党派部落主义”顽疾在疫情防控问题上的表现。如今的美国深陷“为反对而反对”的党争泥潭，掣肘盛行，效能低下。政治瘫痪让这个拥有先进医疗技术和充足医疗资源的超级大国在面对新冠病毒的攻击时一败涂地，酿成了超过60万人病亡的人间悲剧。

“最新的政治断层线”

根据美国疾病控制和预防中心4日发布的最新数据，迄今为止，美国67.1%的成年人接种了至少一剂疫苗，约58%的成年人完成了疫苗接种。

美国媒体对数据进行分析后发现，疫苗接种在年龄、种族、地域、党派上都存在差异，年轻人接种意愿较低，白人接种比例远高于其他族裔，郊区和乡村居民在接种上远落后于城市居民。而党派差异尤为明显，根据美国全国公共广播电台、美国公共广播公司和马里斯特学院5月初公布的一项联合民调结果，45%的共和党人不愿告诉别人自己已接种，41%的共和党人表示不打算接种。与此同时，只有4%的民主党人和27%的独立选民表示不打算接种。

美国《政治报》网站日前援引哈佛大学一项分析说，在目前居民接种比例至少达到60%的39个国会选区中，38个选区的代表是民主党人。相比之下，在居民接种比例不到三分之一的30个选区中，28个选区的代表是共和党人。“这些数据凸显出，接种疫苗已成为美国最新的政治断层线。”

美国《丹佛邮报》网站一篇文章分析说，共和党人和民主党人对新冠疫情及其危险程度的评估截然不同，认为新冠病毒对美国人健康构成重大威胁的民主党人大约是持同样看法的共和党人的2倍。

公众对病毒及疫苗看法的两极分化，与政治人物公开传递的信息高度相关。美国《科学》杂志指出，“美国的疫情应对，受到政治人物发出的矛盾信息的困扰”。《滚石》杂志网站也刊文说，共和党政客把疫苗当成党派问题，他们散播的反疫苗信息正在发挥作用。

美国媒体警告说，党争带来的这种意见分歧后果严重，变异病毒正在美国等地传播，那些接种率较低的地区可能会面临新的感染高峰和更多人的死亡。

“党争优先”

有美国媒体形象地指出，美国人对疫情的反应充斥着“红队对阵蓝队”的政治色彩。

泰德·克鲁兹、苏珊·柯林斯等共和党籍资深联邦参议员日前联合发起动议，敦促美国疾控中心取消自今年2月起实施的口罩强制令。该强制令是美国总统拜登上台后实施的新政之一，要求全美范围内所有乘坐公共交通工具的人员都必须戴口罩，违者可能面临刑事处罚。而克鲁兹等共和党人认为，已接种疫苗者无须遵守口罩令。

此前，16名国会众议院共和党人6月初共同提出一项法案，要求禁止商业公司、医院、疗养院、高校、保险公司等强制或以其他方式要求其员工、客户或学生接种疫苗。

自疫情暴发以来，美国两党一些政客就在如何看待和应对疫情的问题上争斗不止，将抗疫政治化，大搞“党争优先”，导致美国联邦政府和地方政府之间、不同党派主导的州之间抗疫措施力度不一，抗疫资源分配不均，就连戴不戴口罩这样简单的问题都引发了一场“政治大战”。

面对这样不顾公众利益的党派恶斗，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇只能委婉地指出，“政治分歧让协调合作行动不易形成。”而美国《密尔沃基独立报》网站一篇文章则更为直白地说，政治斗争把这场疫情变成针对反对者的战争，“但这只会浪费生命、拖延抗疫进展并加剧痛苦”。

(责编：张信凤、燕勐)