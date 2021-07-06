有知情人士日前接受《中国日报》独家采访时透露，近日有500多名中国理工科研究生申请赴美签证时被美方拒签，拜登政府一方面试图顺应美高校要求大量吸收中国留学生、保证学费收入的呼声，另一方面说一套做一套，仍旧延续打压理工科中国研究生和学者的错误政策，严重损害中国留学人员合法权益。

据介绍，近日，500多名中国理工科研究生申请赴美签证时，被美使领馆以不符合美“《移民和国籍法》第212条(f)款及第10043号总统令”为由拒签。近期，这些学生发出联名信，要求美方切实解决对中国学生的歧视打压问题。

据悉，这500多名学生均为申请赴美攻读博士或硕士学位的研究生，大部分学习电气电子工程、计算机、机械、化学、材料科学、生物医学等理工类专业。拟就读的美国高校包括哈佛大学、耶鲁大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、约翰斯·霍普金斯大学等，约四分之一学生获得了美方奖学金，绝大部分学生办理签证的时间是在美新政府上台后。

根据美学术机构统计，大约每年有3000至5000名理工科中国研究生以及目前在美访学的大批理工科学者赴美签证将受到影响。

据了解，美方恶意打压中国留学生和学者的无理行径也引起了美国教育界的关切和担忧。今年6月10日，美国教育委员会主席米切尔代表全美30个高等教育机构致函美国务院东亚和太平洋事务局、领事局、国际安全和不扩散局、教育与文化局负责人，表示“收到了关于10043号总统令被非常广泛地适用而引发麻烦的报告”，对由此延误中国学生学术生涯和关键项目进度表示关注，要求美国务院再次就该总统令的执行情况予以说明。

针对特朗普政府恶意打压中国留学生，中国教育部曾于2019年6月发布“赴美留学预警”。

针对美时任总统特朗普2020年5月29日签署第10043号总统令，外交部发言人赵立坚同年6月1日作出回应，指出美方有关做法是赤裸裸的政治迫害和种族歧视，严重侵害中国在美留学和研究人员合法权益，与美方自我标榜的开放自由理念和美国领导人公开作出的承诺背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，给中美正常人文交流与人员往来带来严重消极影响。他同时敦促美方“立即停止利用各种借口对在美中国留学和研究人员的无端限制和打压，立即撤销这一错误决定，保障中国在美留学人员的合法权益”。

据知情人士透露，拜登政府上台以来，仍接连发生我赴美学者和留学生签证受阻或遭到拒签、在机场被无故长时间搜查盘问甚至原机遣返、在美期间遭到骚扰、无理扣留或安全部门约谈等事件。

知情人士表示：“美驻华使领馆今年5月初重新开放学生签证以来，美方一方面试图顺应美高校要求大量吸收中国留学生、保证学费收入的呼声，展示其在教育领域对华合作的姿态；另一方面说一套做一套，仍旧延续特朗普打压理工科中国研究生和学者的错误政策，严重损害中国留学人员合法权益。”

知情人士指出：“希望有赴美计划的中国学生和学者透过近期美方一系列逆行倒施行径进一步认清美国政府变本加厉打压中美人文交流的政策实质，对赴美留学和访学作出客观、理性的评估和预期，避免自身遭受不必要的损失。”（记者 张陨璧）

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