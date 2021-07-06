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巴基斯坦瓜达尔自由区北区建设启动

2021年07月06日10:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网瓜达尔港7月5日电 （记者程是颉）5日，巴基斯坦瓜达尔自由区北区建设启动仪式举行，巴基斯坦总理伊姆兰·汗、参议院议长桑吉拉尼等多位巴政府高级官员、中国驻巴基斯坦大使农融、中东非洲等7国驻巴使节等出席了开工仪式。

本次活动为瓜达尔自由区北区及新落户瓜达尔自贸区的4个项目的开工揭幕。项目包括自由区北区基础设施、化肥厂、瓜达尔展销中心、瓜达尔动物疫苗厂、瓜达尔润滑油厂。活动同时宣布新落成的瓜达尔热带植物组培中心投入使用。

随着瓜达尔自由区北区基础设施的开工，瓜达尔港整体建设全面推进。同时，一揽子投资项目的同时开工标志着瓜达尔自由区的建设进入提速阶段。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，以瓜达尔港为引领的中巴经济走廊务实合作为巴基斯坦带来了急需的能源、基础设施建设和产业合作，为巴基斯坦人民带来了实实在在的好处。目前，瓜达尔港发展日新月异，投资环境不断改善。巴基斯坦政府将进一步为瓜达尔自由区提供各方面保障，提供更多优惠政策，吸引更多国际投资者参与瓜达尔港的建设。

中国驻巴基斯坦大使农融表示，瓜达尔港展示了中国方案和巴基斯坦本土结合所创造出来的巨大效能，展示着中巴经济走廊稳步发展的强劲势头，中方将与巴方一道，不断强化对瓜达尔港各领域的支持力度，以北区建设为重点，吸引中国的龙头企业在巴投资兴业，创造更多就业机会，推动瓜达尔港早日成为地区贸易和商务枢纽。

农融代表中国生态环境部与巴基斯坦中巴经济走廊事务局主席阿西姆·巴杰瓦共同签署了《关于应对气候变化物资援助的谅解备忘录》，伊姆兰·汗见证签署。谅解备忘录表示中国生态环境部将向巴基斯坦俾路支省捐赠3000套太阳能设备，中国政府还将在瓜达尔港援建一座日产5000吨淡水的海水淡化厂。今年，随着瓜达尔港进入加速发展阶段，更多投资介入自由区建设，瓜达尔港也将为本地提供更多就业机会。

(责编：苏缨翔、常红)

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