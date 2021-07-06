“疫情冲击背景下拉美国家发展的新挑战及中拉关系新趋势”研讨会在京举行。主办方供图

人民网北京7月5日电 （鲁扬）7月4至5日，中国拉丁美洲学会会员大会暨“疫情冲击背景下拉美国家发展的新挑战及中拉关系新趋势”研讨会在京举行。来自党政机关、科研院所、高等院校等单位的近百位领导、专家和学者与会，会议采取线下线上相结合的方式进行。中国社会科学院院长、党组书记谢伏瞻出席了会议并致贺辞。

当前，我国处在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，国际形势深刻复杂演变，特别是新冠疫情在全球肆虐，对拉美地区造成了深刻影响。与会学者从政治与文化、经济与社会及中拉关系等多个维度，聚焦疫情冲击背景下拉美国家发展的新问题和新挑战，分析背后的学术机理与现实成因，力图对中拉关系发展的新趋势做出全面、客观和前瞻性的研判。与会者认为，充分认识和把握疫情冲击下拉美国家政治、经济、社会等领域的新形势新变化，展望拉美地区发展的新动向及面临的新挑战，对于统筹国内国际两个大局，推动中拉关系进一步发展具有重要意义。

在经济与社会领域，与会学者讨论了新冠疫情背景下拉美经济社会等领域面临的主要挑战、疫情对拉美社会发展及社会结构的影响、后疫情时代拉美的社会治理等方面面临的主要困难。此外，学者们还探讨了本已处于低迷的拉美经济，如何在疫情冲击下化危机为机遇，克服长期以来经济社会面临的脆弱性和治理困境，实现地区经济的再次增长。

在政治与文化领域，与会学者从疫情对拉美政治和政治生态的影响、拉美政治格局的新变化、现阶段拉美的政治改革、美拉关系中的政治因素及拉美的思想与文化等方面，对拉美的历史与现实进行梳理和分析，解析拉美政治发展和政治生态形成的深层次原因，为中拉进一步深化合作服务。

在国际关系特别是在中拉关系领域，与会学者就中拉命运共同体的构建、大变局时代的中拉关系、中拉“设施联通”合作的空间与路径、全球治理与中拉关系、后疫情时代的中拉文化交流与文明互鉴、疫情下中拉共建“一带一路”面临的新机遇和新挑战等内容展开了研讨。

与会者认为，在百年未有之大变局和突如其来的新冠疫情的深远影响下，中拉合作的领域、范畴和趋势都迎来新的挑战，如何构建中拉命运与共的利益共同体，延长中拉关系的战略机遇期，是当前中拉关系面临的重大课题。

本次研讨会由中国拉丁美洲学会、中国社科院拉丁美洲研究所共同主办，旨在凝聚学界共识，为中拉发展战略对接和各领域进一步合作提供智力支持。

(责编：苏缨翔、常红)