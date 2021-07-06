人民网伦敦7月5日电 （余颖、武一丹）英国首相鲍里斯·约翰逊当地时间7月5日在新闻发布会宣布，7月19日英国将全面解封。他同时说，疫情仍未结束，感染个案数会在接下来几周继续上升。

根据鲍里斯说，7月19日全面解封后，佩戴口罩将不再是官方强制的要求，1米社交距离规范将被废除，各企业单位可以选择取消在家工作，大型活动将不需要通过官方审核验证，所有场所全部恢复营业，其中夜店将在2020年3月以来首次对大众开放。电影院，剧院等室内场所出席人数将不再受限制。

鲍里斯表示，考虑结束封锁是由于疫苗在当前情况下展示出了有效性，7月19日英国成年人将有三分之二已接种两剂疫苗。“当进入解封第四步时，我们必须学会平衡风险。”在下议院发言的新上任卫生部长萨伊德·贾维德表示，“人们将学着与新冠病毒共存。”

在所有政策中，“不再强制戴口罩”引发了巨大的争论。英国医学协会主席纳格保罗博士表示，彻底解封会有毁灭性影响，在封闭的空间不戴口罩完全不合情理，希望政府保留有针对的措施帮助防止病毒传播。卫生部大臣威特利表示，她会在拥挤的地点和公共交通上继续佩戴口罩。不少专家呼吁继续戴口罩，质疑政府的决定。

英国最大工会United the Union警告政府取消公共交通口罩令将是重大过失，如果不再强制佩戴口罩，公共交通工作人员将面临更大的风险。英国商店雇员工会则表示不戴口罩会降低商店内安全性，现在不是合适的时机。

英国卫生特别委员会主席杰里米·亨特表示，病毒的大流行还远未结束，如果英国想避免今年冬天再次出现封锁，NHS的检测和追踪系统必须得到改进。7月5日，英国新增新冠病例27334例，新增死亡9例，未来几周，英国新冠感染率将维持在高水平。

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