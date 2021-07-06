人民网讯 7月5日，2021年“汉语桥”英国“中文培优”项目学生夏令营开幕式在线上成功举行，来自英国56所培优学校和中国14所访华研修承办院校的近2000名师生参加开幕式。

培优项目是由英国政府发起并出资支持，由英国文化教育协会、伦敦大学学院联合中国教育部中外语言交流合作中心主办，旨在培养优秀中文人才的项目。作为该项目的重要环节，每年英国培优项目中学生会在掌握一定中文基础后，参加访华夏令营进行集中研修。受疫情影响，今年夏令营通过线上平台举办。

与会嘉宾们在致辞中表示，希望“中文培优”项目的学生们深入了解中华文化和当代中国，成为中英语言文化交流的使者。开幕式上教师代表介绍了各中方院校为此次夏令营活动精心设计的教学和文化体验方案；学生代表分享了他们的中文学习历程，表达了他们对中文学习的热爱和对与中国朋友们深入交流的热切期待。

在开幕式后，1400余名英国培优中学生将开始为期两周的线上夏令营之旅。分布在10个中国城市的14所中方院校将围绕“大熊猫园”“冬奥盛会”“校园生活”“环境保护”四个主题，为英国学员们提供直播授课、视频参观、专家访谈、音乐晚会、街头互动等形式多样、丰富多彩的创新沉浸式中文教学和文化体验。

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