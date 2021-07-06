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阿联酋欲大幅增产　主要产油国或难达成共识

2021年07月06日08:53 | 来源：新华网
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　　石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国定于5日再次讨论原油增产幅度。媒体分析，阿拉伯联合酋长国寻求8月起大幅增产，主要产油国可能难以达成一致。

　　阿联酋能源部长苏海勒·马兹鲁伊4日在社交媒体推特写道，阿联酋支持8月起增加原油产量，但不愿受“延长现行协议”所规定的配额约束。

　　欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国2018年12月达成一项协议，主要产油国2019年1月开始削减原油日均产量，初步设定期限为6个月，以2018年10月原油日均产量为基准。这一协议后续多次延长。

　　就阿联酋期望8月增产，欧佩克与非欧佩克产油国一个由沙特阿拉伯主持的部长级小组主张，阿方增产须以延长现行协议为前提。阿联酋能源部说，附加条件“没有道理”。

　　彭博新闻社报道，欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议1日形成一份草案，决定8月起日均原油产量每月环比增加40万桶，到今年底达到日均增产200万桶的目标。

　　由于阿联酋政府2日在最后时刻就增产幅度提出不同意见，欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议当天没有达成一致，决定5日继续讨论。

　　联合酋长国通讯社报道，原油市场“亟需增加产量”，阿联酋支持8月起增产。如果要求阿联酋延长现行协议，阿方愿意这样做，但要求重新确定参考基准以确保协议对各方公平。

　　阿联酋能源部说，阿联酋和国际伙伴在增产方面已做大量投资，如果现行协议延长，阿联酋希望参考基准能够反映真实产能，而不是以2018年10月的“过时”基准。

　　路透社以多名知情人士为消息源报道，阿联酋方面认为基准设定太低，如果协议2022年4月到期，阿联酋方面决定“忍受”这一基准。但如果协议延期至2022年底，这一基准不可接受。

　　法新社以丹麦盛宝银行分析师奥勒·汉森为消息源报道，阿联酋方面坚持要求把涉及阿联酋的基准从日均60万桶上调至日均380万桶，以期在现行配额框架下允许他们“单方面增产”。

　　挪威吕斯塔德能源公司分析师路易丝·迪克森说，谈判会艰难，主要产油国知道，“如果阿联酋获准以不同基准生产，其他成员可能抗议”。

　　有媒体报道，为增加原油产量，阿联酋去年底有脱离欧佩克与非欧佩克产油国机制的想法。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)

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