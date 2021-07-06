新华社伦敦7月5日电（记者张家伟）英国政府5日公布英格兰地区最后阶段“解封”计划详情，包括一旦实施“解封”，将取消在商店、地铁等公共场所须戴口罩的规定等。

根据英国政府的计划，如果疫情形势发展符合评估标准，最后阶段“解封”措施将于19日实施。英国政府将于12日正式确认是否按计划实施最后阶段“解封”。

根据最后阶段“解封”计划详情，英国政府将取消有关戴口罩的规定，不再限制社交聚会人数；除一些特定场所，不再要求保持1米以上社交距离；所有经营场所可恢复营业；不再要求居家办公等。

就戴口罩问题，英国政府表示，实施最后阶段“解封”后将不再要求人们在商店、地铁等公共场所戴口罩，但政府会发布相关指引，提示在哪些场合选择戴口罩比较合适。此外，一些防疫规定还会继续执行，比如，被确诊感染新冠病毒者仍须按规定隔离，在机场等特定场所仍须保持1米以上社交距离，护理院将继续实施相关防疫措施等。

按照英国政府此前公布的“解封”路线图，如果新冠疫情形势稳定，英格兰地区原定在6月21日实施最后阶段的放宽措施。英国首相约翰逊6月14日宣布，鉴于变异新冠病毒德尔塔毒株在英国部分地区快速传播，英格兰地区将推迟4周执行最后阶段“解封”措施。

英国政府7月5日发布的数据显示，该国当天新增确诊病例27334例，累计确诊4930534例；新增死亡病例9例，累计死亡128231例。

(责编：张信凤、燕勐)