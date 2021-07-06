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供氧中断 印尼一家医院33名新冠病患死亡

2021年07月06日08:33 | 来源：新华网
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　　印度尼西亚爪哇岛日惹市最大公立医院4日说，由于入院新冠重症患者增加，医用液态氧气3日晚一度消耗殆尽，33名新冠病人死亡。

　　医院发言人芭努·赫尔马万说，医院3日晚在液态氧储备跌至危险水平时向卫生部门求助，并请求其他医院支援氧气。当液态氧中央供应系统中止运转后，医院改用压缩氧，包括当地警方先前捐赠的100个氧气瓶。

　　在15吨液态氧运抵后，液态氧中央供应系统4日凌晨5时许恢复运转。赫尔马万说，尽管如此，仍有33名患者在液态氧断供期间因病情恶化而死亡。

　　他说，这家医院近几天收治的新冠重症患者增加，导致氧气供应紧张。包括上述33名患者在内，自3日以来，已有63名新冠患者死亡。

　　传染性更强的“德尔塔”变异毒株导致印尼新冠病例近来大幅上升，令医疗系统承受压力。美联社报道，在人口最多的爪哇岛，多家医院6月中旬搭建塑料帐篷作为临时的重症监护室。病人需等待数日才能被医院收治。

　　印尼抗灾署4日发布的数据显示，较前一日新增新冠确诊病例27233例，单日新增确诊病例连续三天超过2.5万例。

　　截至4日12时，印尼累计新冠确诊病例2284084例，累计死亡60582例。按照路透社的说法，印尼目前是疫情最严重的东南亚国家。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、燕勐)

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