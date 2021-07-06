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美国未完成独立日新冠疫苗接种目标

2021年07月06日08:32 | 来源：新华网
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　　尽管美国各地推出多项激励措施鼓励民众接种新冠疫苗，并且疫苗供应量充足，但美国政府仍未完成在7月4日独立日前让70%成年人接种至少一剂新冠疫苗的目标。

　　美国总统约瑟夫·拜登5月初设下这一目标。依据美国疾病控制和预防中心发布的最新数据，迄今美国67%的成年人、即1.73亿人接种了至少一剂疫苗；大约58%的美国成年人完成疫苗接种。全美大约3.3亿人口中，55%接种了至少一剂疫苗。

　　美国食品和药物管理局批准紧急使用三款新冠疫苗，其中美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗和美国莫德纳公司研发的新冠疫苗需接种两剂。美国强生公司旗下杨森制药公司研发的疫苗只需接种一剂。

　　美国新冠疫苗接种进度近期显现放缓迹象。白宫6月底承认，无法完成既定新冠疫苗接种目标。

　　白宫应对新冠疫情协调专员杰弗里·津茨4日接受美国有线电视新闻网采访时说，他认为美国疫苗接种进程尚未进入进展停滞的“平台期”。

　　津茨说：“随着时间推移，那些想接种的人对疫苗的信心不断增加。他们看到朋友、家人和邻居接种后，认识到疫苗的安全性和有效性。”

　　美国疾控中心数据显示，美国近期平均每天接种大约100万剂疫苗。在数月前的疫苗接种高峰期，这一数字超过300万剂。

　　一些农业州尤其是南部地区的疫苗接种率明显低于其他地区。这些地区新增新冠确诊病例正再次增加。专家认为，出现这一现象的主要原因是传染性更强的德尔塔毒株在当地快速传播。

　　尽管许多州采取发放现金等方式鼓励民众接种疫苗，但一小部分抵触者似乎并不买账。美国公共事务研究中心上个月一项民意调查结果显示，尚未接种疫苗的美国人中，46%的调查对象表示绝对不会接种，另有29%说自己可能不会接种。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)

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