本报记者 侯露露 白 阳 王 远

“我们倡议将中国共产党与世界政党高层对话会机制化，使之成为具有广泛代表性和国际影响力的高端政治对话平台。”

2017年12月1日，习近平总书记在出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式时，向世界各国政党发出倡议。

2021年7月6日，中国共产党与世界政党领导人峰会将以视频连线方式举行，中共中央总书记、国家主席习近平将在北京出席会议并发表主旨讲话。此次会议是中国共产党在成立100周年之际举办的重要多边外交活动。

探索在新型国际关系的基础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系——党的十八大以来，中国共产党积极搭建多种形式、多种层次的国际政党交流合作网络，为推动构建人类命运共同体、携手建设更加美好的世界汇聚政党力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦、促进人类进步事业发展作出独特贡献。

一、习近平总书记举旗定向、谋篇布局、躬身力行，引领党的对外工作开创新格局，取得新成功，开辟新境界

时间回到3个月前。北京，复兴路4号，中共中央对外联络部。中国共产党对各国政党和政治组织领导人的邀约从这里发出。

“参加！”柬埔寨人民党主席、首相洪森第一时间回复，并决定将参会点设在首相官邸。

“参加！”南非、刚果（布）、津巴布韦、莫桑比克、纳米比亚等国政党领导人第一时间纷纷确认。

“参加！”瓦努阿图瓦库党主席、政府总理拉夫曼毫不犹豫。峰会召开之际是瓦努阿图当地的深夜，“这是一场全球盛事，我们愿意积极参加。”

峰会举行当天，恰逢哈萨克斯坦“祖国之光”党主席、首任总统纳扎尔巴耶夫81岁生日，他愉快地接受了邀请。

…………

这将是一次空前的盛会。160多个国家的500多位政党和政治组织等领导人以及逾万名政党代表等将出席会议。

为什么应者云集？

我们党在国际交往中讲诚信、讲感情，结交了许多真朋友、好朋友。中国共产党秉承中华民族重义守信的传统，在对外交往中始终坚持正确义利观，做到“义之所在，不倾于权，不顾其利”，自觉承担应尽的责任、展现应有的担当。

党的十八大以来，习近平总书记站在历史和时代发展的潮头，举旗定向、谋篇布局、躬身力行，带领中国共产党和中国前所未有地走近世界舞台中央，前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的中国梦，引领党的对外工作开创新格局，取得新成功，开辟新境界。

这是当今世界大国关系的典范——

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。4月20日，中俄执政党对话机制第九次会议在线上举办。中共中央总书记、国家主席习近平同俄罗斯联邦总统普京分别向会议致贺信。

5月19日，习近平主席在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。

6月28日，习近平主席与俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首宣布发表联合声明，正式决定《中俄睦邻友好合作条约》延期。

亲戚越走越亲，朋友越走越近。党的十八大以来，中俄两国元首在各种场合会晤30余次，频繁的互动、深厚的友谊，引领两国关系进入历史最好时期，共同推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为国际社会注入了正能量，树立了新型国际关系的典范。

这是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的情谊——

“欢迎你们早日乘上中老铁路列车来到北京。”2019年4月29日，习近平总书记给老挝中老友好农冰村小学全体师生回信。

一天后，《中国共产党和老挝人民革命党关于构建中老命运共同体行动计划》签署，这是第一份由党和国家最高领导人签署的关于构建人类命运共同体的双边文件，为构建人类命运共同体发挥了先行者和示范者作用。

今年6月5日，中老铁路景寨隧道贯通。至此，中老铁路全线167座隧道全部贯通，为年底开通运营奠定了坚实的基础。这条铁路曾被老挝国家主席府部长开玛妮·奔舍那称为“老挝人民的梦想”，将“让老挝人民乘着火车走向世界”。作为奔舍那家族的一员，开玛妮见证了两党两国友谊世代相传，共同发展繁荣。

这是绝不会动摇的团结合作的决心——

非洲是发展中国家最集中的大陆，中国是世界上最大的发展中国家，中非早已结成休戚与共的命运共同体。

从抗击埃博拉疫情到抗击新冠肺炎疫情，中非人民坚定站在一起，同心协力、守望相助。2020年上半年，习近平主席先后与多位非洲国家领导人通话。2020年6月17日，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，强调要坚定不移携手抗击疫情，坚定不移推进中非合作，坚定不移践行多边主义，坚定不移推进中非友好。

卢旺达爱国阵线主席、总统卡加梅说，中国政府和人民雪中送炭，为非洲国家抗击疫情提供了重要物资和设备，帮助我们挽救生命。在抗击疫情的关键时期，我们再次看到中非合作论坛框架下的团结合作富有成效。

与社会主义国家和进步力量深入互动，与周边和发展中国家政党广泛交流合作，与发达国家和地区的执政党加强对话，与新兴政党交往持续突破——中国共产党的“朋友圈”不断壮大，同160多个国家和地区的560多个政党和政治组织保持着经常性联系，携手推进建设合作共赢的开放体系。

二、中国智慧、中国方案，为各国政党提供破解自身发展难题和全球性挑战的“钥匙”

2017年12月1日，人民大会堂灯火辉煌，气氛热烈。正在这里举行的中国共产党与世界政党高层对话会全球瞩目。

“请您给这本书签名。”习近平总书记结束主旨讲话后，前排就座的法国前总理拉法兰立刻起身快步走向他，手上拿着《习近平谈治国理政》第二卷。

这是拉法兰第二次请习近平总书记签名，2015年博鳌亚洲论坛期间，他也特意请习近平总书记在自己仔细研读过的那本《习近平谈治国理政》上签了名。

“这本书确实指明了创新、进步和现代化的方向。”拉法兰说。

2014年至今，《习近平谈治国理政》已面向全球出版数十个语种，覆盖世界170多个国家和地区，销量以千万册计。

“我通读了这部著作，它创造性地回答了当今中国与世界发展的一系列重要问题，将中国共产党先进的治国理政经验奉献给世界。”土耳其爱国党主席佩林切克说。在他的推动下，《习近平谈治国理政》土耳其文版出版发行。

向世界讲述中国共产党故事、中国故事——《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷、第三卷在全球多国出版发行；举办专题吹风会，向驻华使节介绍中国共产党的重点政策、理念；党的十九大以来，面向100多个重点国家和地区派出团组宣介党的中央全会有关精神……

世界渴望了解中国共产党故事、中国故事——习近平新时代中国特色社会主义思想、“中国梦”、“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、脱贫攻坚与国际减贫经验等内容，第一时间到达世界各地，很多国家掀起了“中国共产党热”“习近平新时代中国特色社会主义思想热”。

中国之治和中国方案成为国际社会普遍关注的焦点，越来越多的政党政要希望了解中国共产党如何领导中国实现快速发展并取得巨大成就的经验，找到破解自身发展难题和全球性挑战的“钥匙”。

在中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平总书记宣布，“未来5年，中国共产党将向世界各国政党提供1.5万名人员来华交流的机会。”回应外方关切，举办研讨会、邀请外国政党政要观摩中国地方基层党组织等系列活动陆续推出。

“中国如何用40年实现欧洲上百年才能取得的发展？”

2018年5月，深圳。中国共产党与世界政党高层对话会专题会议期间，德国萨安州副议长武尔夫·加勒特驾驶一辆白色的“中国制造”电动汽车，在高楼大厦间穿梭，感受科技创新的力量。“这样大的经济体量，这样迅猛的发展速度，如果不亲眼所见，实在是不敢相信。中国共产党领导中国人民进行改革开放，让中国实现了经济发展的奇迹。”

“如何实现真正意义上的脱贫？”

2020年10月，福州。“摆脱贫困与政党的责任”国际理论研讨会以线上线下结合方式举行。巴哈马驻华大使斯特林·匡特在“中国扶贫第一村”宁德赤溪村一路走、一路看、一路问，“整个村落整洁美观，村民的精神面貌非常好。脱贫不仅仅是物质上的，更是精神、文化的富足，我更加理解了‘扶贫先扶志’的意义。”

线上参会的肯尼亚朱比利党总书记图朱在致辞中表示，中国共产党带领中国人民脱贫致富的实践和成就在人类历史上前所未有，令人深受鼓舞，中国减贫成就具有重大的世界意义。

“‘工业锈带’如何变成‘生活秀带’？”

2021年6月，上海。“中国共产党的故事——习近平新时代中国特色社会主义思想在上海的实践”特别对话会在这里举行。从一大会址到古北市民中心，从秦皇岛路码头到人民城市建设规划展示馆，40多个国家的驻华大使在这座中国共产党诞生的城市，亲身感受这个百年大党给一座城市带来的巨变，深入了解“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念。

2017年以来，“中国共产党的故事”地方专题宣介会已经在中国多个省区市成功举办10多场，为国际社会了解中国共产党取得巨大执政成就的“奥秘”，理解习近平新时代中国特色社会主义思想提供了绝佳的观察窗口。

“世界正‘向东看’，中国共产党治国理政经验值得学习借鉴。”阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟主席马尔旺·苏达哈如是评价。

中国共产党的真诚开放，也赢得了国际社会对中方立场的理解、认同和支持——

110多个国家的240多个政党发出一致而明确的声音：呼吁本着科学的态度就疫情防治措施和病毒溯源开展专业论证，反对将公共卫生问题政治化；

120多个国家的240多个政党和政治组织公开发声，支持中方在南海问题上的立场；

“在中国共产党领导下，新疆各民族很团结”“反对部分美国政客攻击抹黑中国的行径”“支持香港国安法有关决定”……

面对部分西方媒体和政客的无端指责和抹黑，越来越多见证过“真实中国的样子”的政党政要，在国际社会奔走呼号，坚决反对污名化中国。

“请进来”也要“走出去”。党的十八大以来，中联部组织40余批交流小组分赴亚非拉近50个国家进行考察交流，深入学习和借鉴各国政党在提高党的执政能力、推进国家发展方面的具体做法和实践经验。

“惟以心相交，方成其久远”。民心相通是最深入、最长久、最基础的互联互通。

在巴基斯坦，中国和平发展基金会捐建的法曲尔小学，让许多儿童圆了上学梦；在尼泊尔，中国扶贫基金会建立洗手站、氧气站，帮助当地人民抗击疫情，为儿童发放粮食包……

分享治党治国经验，开展文明交流对话，增进彼此战略信任，架起民心相通之桥，中国共产党同世界各国政党积极开展治党治国经验交流，政党外交、公共外交、民间外交“三位一体”的全方位、多渠道、宽领域、深层次的政党外交格局已经形成。

三、大道之行、天下为公，积极参与全球治理体系变革和建设

作为拥有9500多万名党员、领导着14亿多人口大国、具有重大全球影响力的世界第一大执政党，中国共产党的“大”不仅在于体量大、块头大，更在于胸襟大、担当大。

当下，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局深刻交织，单边主义、保护主义、霸凌主义在一些国家死灰复燃、大行其道，全球治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字越来越大，世界面临的不稳定性不确定性显著增强。

站在事关人类前途命运的十字路口，在国家政治生活中发挥重要作用的政党应如何作为，各国人民应去向何方？世界希望从百年大党的理念和行动中汲取能量。

“世界各国人民应该秉持‘天下一家’理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。”习近平总书记给出答案。

大道之行，天下为公。中国共产党积极倡导和践行人类命运共同体理念，一如既往为世界和平安宁作贡献，一如既往为世界共同发展作贡献，一如既往为世界文明交流互鉴作贡献。

面对来势汹汹、席卷全球的新冠肺炎疫情，发出同各国政党团结抗疫、共克时艰的响亮呼号——

向60多个国家的110多个政党领导人致信，全面阐述中国防控疫情的经验做法；向500多个政党提供疫情防控和诊疗方案；为受疫情影响的国家特别是发展中国家提供20亿美元援助，向43个国家出口疫苗，为全球供应2800多亿只口罩、34亿多件防护服、40多亿份检测试剂盒……

不断拉长的清单、不断增长的数据，记录着大国大党的使命担当。

“我呼吁，让我们携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体！”面对第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，中国共产党和中国，向世界发出倡议。

蒙古国总统呼日勒苏赫在担任蒙古人民党主席、政府总理期间，致函习近平总书记表示，中国共产党领导中国成功抗击疫情，为守护世界人民健康作出了巨大贡献。

面对国际上单边主义、保护主义思潮上升，推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，让发展成果惠及世界各国——

“我们将响应阁下共同构建人类命运共同体的重要主张，促进人类交流互动、共同发展、协和自然，使地球成为全人类生息之所。”这是印尼民主斗争党总主席、前总统梅加瓦蒂在向习近平总书记录制的视频中吐露的心声。

如今，中国共产党领导下的中国，是世界第一大货物贸易国、第一大外资流入国、120多个国家和地区的最大贸易伙伴。自习近平主席提出共建“一带一路”倡议8年来，中国已同140个国家和32个国际组织签署合作文件，共同开展了2000多个项目，中国与“一带一路”合作伙伴贸易额累计超过9.2万亿美元。

搭上中国的发展快车，马尔代夫第一座跨海大桥连通岛屿，卢旺达沿湖路助力东非沿大湖地区经贸往来和旅游主干道畅通，哈萨克斯坦拥有出海口的梦想正变为现实……

南非非国大主席、总统拉马福萨表示，习近平总书记提出构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议描绘了实现全人类宏伟愿景的路径。

面对风险上升、影响巨大的气候变化挑战，持续推进生态文明建设，积极参与和引导应对气候变化国际合作——

“绿水青山就是金山银山。”浙江省湖州市安吉县余村，一块镌刻着红色大字的巨石挺立。它见证了安吉从饱受污染之苦到荣获联合国人居奖的绿色跨越。

“生态是资源和财富，是我们的宝藏。”今年6月8日，习近平总书记在青海湖仙女湾考察时指出。

从绿水青山就是金山银山，到生态是资源和财富，习近平总书记强调生态本身就是价值。

“面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体，没有哪个国家能独善其身。”站在人类永续发展的历史高度，习近平主席的论断彰显出中国共产党对人类文明发展规律的深刻洞察。

从积极应对气候变化、宣布碳达峰碳中和目标，到加强生物多样性保护；从坚决打好污染防治攻坚战，到推进荒漠化防治；从建立“一带一路”绿色发展国际联盟，到对全球臭氧层保护作出全世界最大贡献……

今年10月，中国将作为东道国在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。各国将共商全球生物多样性保护大计，共建万物和谐的美丽世界。

美国环保协会首席经济学家杜丹德评价称，“对于中国和全世界来说，生态文明是一个很有胆识的理念，中国共产党是第一个把生态文明建设写入行动纲领的执政党。”

“政党在国家政治生活中发挥着重要作用，也是推动人类文明进步的重要力量。”

从中国共产党成立之日起，百年历程中，中国与世界的关系不断发展变化。“需要一种什么样的中国与世界关系以及如何构建这种关系”，面对这一重大的历史课题，中国共产党以大国大党的情怀和担当，始终并将继续引领中国积极参与全球治理体系建设，努力为完善全球治理贡献中国智慧，同世界各国人民一道，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。

为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同——推动历史车轮向着光明的目标前进！

《 人民日报 》（ 2021年07月06日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)