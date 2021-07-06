7月6日，中国共产党与世界政党领导人峰会将以视频连线方式举行，中共中央总书记、国家主席习近平将在北京出席会议并发表主旨讲话。这是中国共产党在成立100周年之际举办的重要多边外交活动。围绕“为人民谋幸福：政党的责任”这一主题，中国共产党将同世界各国政党加强治国理政经验交流互鉴，共同应对世界百年变局和世纪疫情带来的挑战，增强为人民谋幸福的理念和能力，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体。

以史为鉴、开创未来，必须不断推动构建人类命运共同体。坚持推动构建人类命运共同体，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，是中国共产党对“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”这一关乎人类前途命运重大课题的鲜明回答。在2017年举行的中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平总书记倡议努力建设一个远离恐惧、普遍安全的世界，一个远离贫困、共同繁荣的世界，一个远离封闭、开放包容的世界，一个山清水秀、清洁美丽的世界，强调应该凝聚不同民族、不同信仰、不同文化、不同地域人民的共识，共襄构建人类命运共同体的伟业，引起各方广泛共鸣。来自120多个国家近300个政党和政治组织的领导人共600多名中外代表发出倡议，呼吁树立命运与共的理念，推动构建人类命运共同体。

多国政党政要在祝贺中国共产党百年华诞时指出，人类命运共同体理念为人类发展进步指明了方向，描绘了实现全人类宏伟愿景的路径。“习近平总书记提出的人类命运共同体理念有利于促进世界发展和完善全球治理”“中国提出构建人类命运共同体、新型国际关系，符合人类发展的大方向，拓宽、深化了多边主义内涵和实践”“人类命运共同体理念促进了世界和平与发展”……人类命运共同体理念得到越来越多人的支持和赞同，并不断从理念转化为行动。

推动构建人类命运共同体，生动诠释了中国共产党为中国人民谋幸福、为人类进步事业而奋斗的大党担当。“让和平的阳光普照大地，让人人享有安宁祥和”“让发展成果惠及世界各国，让人人享有富足安康”“让各种文明和谐共存，让人人享有文化滋养”“让自然生态休养生息，让人人都享有绿水青山”……维护世界和平、促进共同发展是中国共产党推动构建人类命运共同体的宗旨。中国共产党团结带领人民在中华大地上全面建成小康社会，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，就是对构建人类命运共同体的贡献。中国携手各方高质量共建“一带一路”，不断增进沿线国家人民的福祉，也是对构建人类命运共同体的贡献。

推动构建人类命运共同体，充分展现出中国共产党应对全球性挑战、改革和完善全球治理体系的大党智慧。新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界经济复苏不稳定不平衡，加强气候变化应对和全球环境治理成为迫切任务。只有每个民族、每个国家风雨同舟、荣辱与共，才能增强人类应对全球性挑战的能力。只有坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，反对霸权主义和强权政治，才能增强全球治理体系的韧性，让各国人民共享美好未来。

事要去做才能成就事业，路要去走才能开辟通途。构建人类命运共同体是一个历史过程，需要付出长期艰苦的努力。中国共产党愿同世界各国政党加强往来，分享治党治国经验，开展文明交流对话，增进彼此战略信任，同世界各国人民一道，不断推动构建人类命运共同体。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2021年07月06日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)