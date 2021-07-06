新华社北京7月4日电 在中国共产党百年华诞之际，多国政党政府领导人等继续致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党建党百年特别是十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下取得的伟大成就和对世界的重要贡献，坚信中国共产党必将取得新的更大成就。

毛里塔尼亚总统加祖瓦尼表示，经过一百年的不懈斗争和奉献，中国共产党成功应对诸多严峻挑战，带领中国跻身世界强国之列。特别是在习近平总书记的英明领导下，中国在各领域取得日新月异、举世瞩目的伟大成就。

中非共和国总统图瓦德拉表示，中非和中国人民团结友爱，共同致力于为最广大的人民谋和平、谋发展、谋幸福，结成了紧密的命运共同体。期盼以中国共产党建党百年为契机，进一步巩固深化两国间的友好合作关系。

贝宁总统塔隆表示，中国共产党成立100周年是中华民族历史上浓墨重彩的一笔，必将开启中国人民乃至全人类更加幸福、辉煌的新时代。贝方愿继续深化两国各领域合作交流，更好造福两国和世界人民。

捷克总统泽曼表示，中国共产党百年华诞是一座历史性的里程碑，彰显了中国共产党在中国取得伟大发展成就过程中发挥的核心作用。中国在众多领域实现前所未有的发展。

黑山社会主义者民主党主席、总统久卡诺维奇表示，一个世纪以来，中国共产党带领伟大的中华民族为实现自由解放、发展繁荣坚持不懈斗争，使中国成为世界领先国家。坚信中国共产党必将以百年华诞为契机乘风破浪，不断在内外事务方面取得新成就。

科威特埃米尔纳瓦夫表示，中国共产党成立百年来，中国在各领域取得巨大成就，国际地位显著提升，为促进世界和平与繁荣发挥了重要作用。我们期待继续深化科中双边关系和各领域合作，造福两国和两国人民。

巴巴多斯工党主席、政府总理莫特利表示，一个政党拥有100年的光辉历史是值得钦佩和盛赞的，中国共产党让中国人民的生活实现了飞跃提升，值得世界其他国家借鉴学习。

印尼民主斗争党政治与安全委员会主席、国会议长普安表示，在习近平总书记的坚强领导下，中国共产党将继续为中国人民带来持久和平与繁荣。希望两国友好合作持续深化，更好造福两国和本地区人民。

尼泊尔共产党（联合马列）总书记、政府前副总理博克瑞尔表示，尼中两国是好邻居好朋友，更是相互信赖的好伙伴。尼泊尔共产党（联合马列）同中国共产党长期保持密切和建设性交往，双方互信与合作不断深化。

波兰新左翼党主席、副众议长查热斯特表示，习近平总书记领导中国在维护社会公平正义和长治久安、解决全球性挑战等领域展现出杰出领导力，并致力于推动构建发展、和平与幸福的美好未来世界。

斯里兰卡人民联合阵线领袖、外交部长古纳瓦德纳表示，习近平新时代中国特色社会主义思想和中国特色社会主义道路，为促进斯里兰卡实现经济社会全面发展提供了借鉴和智慧。

日本公明党党首山口那津男表示，在风云激荡的国际形势下，像中国共产党拥有悠久历史的政党世所罕见、令人敬佩，祝愿中国共产党取得更大成就。

伊拉克巴德尔组织总书记阿米里表示，在习近平总书记领导下，中国为抗击世界上的霸权力量发挥了卓越作用，为实现人类全面发展付出了巨大努力。祝愿习近平总书记领导中国人民在实现自由、公正、发展、繁荣等奋斗目标的历程中不断取得更大成功。

以色列工党总书记赫尔摩尼表示，中国共产党成立100周年是历史上的重大事件。我亲眼目睹了中国近年来取得的伟大发展成就，祝愿中国共产党继续为中国人民以及国际社会作出更多贡献。

阿尔及利亚争取和平社会运动主席摩克里表示，在中国共产党领导下，中国经济社会各领域取得巨大进步和发展，并积极承担起构建公正国际关系、促进世界和平与发展的重任，赢得了世界各国人民特别是渴望发展的各国人民的赞赏与尊重。

埃及自由埃及人党主席哈利勒表示，中国共产党成功带领中国实现变革飞跃，并向全世界开放，与包括自由埃及人党在内的世界各国政党建立起友好关系并开展富有成果的合作。

美国共产党全国委员会表示，衷心祝愿中国共产党领导中国人民早日实现中华民族伟大复兴的中国梦，愿同中国共产党一道为人类更加美好与和平的未来不懈奋斗。

此外，发来贺电或贺函的还有巴基斯坦参议院副主席阿夫里迪，孟加拉国人民联盟高级领导人、国民议会副议长法兹勒，伊朗外交关系战略委员会主席、前外长哈拉齐，罗马尼亚国家自由党副主席、众议员巴兰，秘鲁共产党（红色祖国）主席莫雷诺和总书记盖拉，阿根廷伟大阵线党主席塞科，多米尼克统一工人党领袖林顿等。

《 人民日报 》（ 2021年07月06日 03 版）

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