人民网北京7月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持5日例行记者会。记者会实录如下：

国务院总理李克强将于7月6日在北京出席同英国工商界代表视频对话会，发表致辞并同与会代表交流。

《人民日报》记者：据报道，美国常驻联合国代表近日在国会听证会上称，中国占据多个国际组织领导职位，在联合国施加“恶性影响”。英国议会外委会发布报告称，中国试图控制国际组织、重新界定普世原则并将国际组织“武器化”。中方对此有何评论？

汪文斌：中国坚定维护和践行真正的多边主义。中方主张的多边主义是合作共赢，而非零和博弈；是公平正义，而非霸凌霸道；是聚焦行动，而非坐而论道；是尊重多样，而非唯我独尊。

近年来，国际社会普遍期待中国在国际事务中发挥更大作用，期待看到中国方案，听到中国声音。作为联合国安理会常任理事国、第二大会费国，中国积极参与联合国等国际组织工作。越来越多的中国人进入联合国等国际组织工作，有一些还在国际组织重要岗位任职，他们的工作表现受到各方高度认可。但国际组织中的中国籍职员数量与中国的财政贡献并不相称，同美国、英国等西方国家和一些发展中国家在国际组织中的代表性也有很大差距。举个例子，在联合国秘书处中，目前中国籍职员有548人，占总人数的1.5%，仅为美国的22%，英国的70%。D级以上中高级职员中，中国籍职员仅有19人，是英国的1/3，美国的1/5。中国将与广大发展中国家一道，继续积极参与国际组织工作，为促进国际合作、践行真正的多边主义作出贡献。

你所提到的美英有关人士的说法，纯属污蔑之词。究竟谁在国际上搞霸权和单边主义，对国际组织合则用、不合则弃，利用金融霸权打压其他国家，国际社会自有公论。

路透社记者：阿联酋表示正向接种国药疫苗的人提供信使核糖核酸疫苗作为增强剂。使用中国疫苗的国家是否对其有效性表示担忧？中国是否计划进口外国疫苗作为增强剂在本地使用？

汪文斌：我记得上周回答过类似问题。我也愿意在这里向大家重申，中国疫苗在国际社会取得了良好的声誉，安全性、有效性得到广泛认可。目前已有超过100个国家批准使用中国疫苗。世卫组织已经将国药集团、科兴公司的疫苗纳入了紧急使用清单。30多位外国领导人带头接种中国疫苗。中国疫苗是许多发展中国家获得的第一批疫苗，这些国家把中国疫苗形象地称作是“及时雨”。也有很多外国政府领导人、医学专家、医务工作者通过他们的亲身经历来告诉本国民众、告诉国际社会，中国疫苗是安全、有效的，为国际社会特别是发展中国家抗击疫情作出了积极贡献。前两天，我还看到一些主流媒体对此都做了积极报道。中国疫苗的安全性、有效性在世界上是得到公认的。

总台央视记者：据报道，澳大利亚通过在巴布亚新几内亚全国疫情防控指挥中心安插多名“顾问”，百般迟滞、阻挠中国对巴新援助疫苗的授权准入，甚至阻止巴新政要迎接中国疫苗。中方对此有何评论？

汪文斌：澳大利亚方面一些人利用疫苗问题搞政治操弄和霸凌胁迫，这是对巴布亚新几内亚人民生命健康的漠视，有违基本的人道主义精神，严重干扰全球抗疫合作大局，极不负责任，中方对此表示严重关切和坚决反对。

中方致力于构建人类卫生健康共同体，坚持将疫苗作为全球公共产品，尽可能帮助发展中国家挽救更多无辜的生命，没有任何地缘政治目的，不附加任何政治条件。我们奉劝澳大利亚方面停止干扰破坏中国同太平洋岛国疫苗合作，同中方一道，为保障岛国人民的健康福祉、促进国际抗疫合作作出切实努力。

深圳卫视记者：6月30日，微软公司副总裁伯特在美国会众院司法委员会听证会上称，美执法部门过去5年每年向微软签发2400至3500份保密令，以获取其用户数据，未受到美国法院有效监管。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到了有关报道。事实一再证明，逼迫企业开设“后门”、违规获取用户数据的恰恰是美国自己。美国才是对全球网络安全的最大威胁。

长期以来，美国运用其强大的技术能力，无孔不入地监控本国和各国人民，窃取各类数据，侵犯各种隐私。“9·11”之后，美国出台的“爱国者法案”就要求美国网络公司定期提供用户信息，此举引起世界各国广泛关注。据报道，去年12月，法国国家信息与自由委员会表示，谷歌公司和亚马逊公司的法国网站事先未经访问者允许，就将他们浏览网页时存储的数据保存下来，且未说明其用途，违反法国有关规定。此前，爱尔兰方面曾要求“脸书”公司停止向美国传输欧盟用户数据。

从近10年前的斯诺登事件，到近期揭露的美国通过海底光缆对其“盟国”高级官员进行监听，事实已经反复证明，美国自己是世界公认的“黑客帝国”和窃密大户。这样一个国家，却打着“维护网络安全”的旗号打压别国企业，鼓吹排除特定国家的“清洁网络”。这是典型的“只许州官放火，不许百姓点灯”，充分暴露了美方维护网络安全是假，打压竞争对手、维护自身网络霸权是真。这同中国发起的《全球数据安全倡议》的目的和宗旨形成鲜明对比。

我们呼吁国际社会共同揭露和抵制美国危害全球网络安全、破坏国际规则的行径。

巴通社记者：上周，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在伊斯兰堡会见来访的中国媒体人士时，再度盛赞中国领导人和中国共产党带领数亿人摆脱绝对贫困，并使中国在短短几十年间发展成为世界第二大经济体。你对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。我也注意到，伊姆兰·汗总理表示，中国共产党探索出了独一无二的模式，给中国社会带来了巨大发展，令许多西方民主国家都无法企及。我们对伊姆兰·汗总理有关表态表示赞赏。近期，多国政党、政府领导人和各界人士以多种方式热烈祝贺中国共产党成立100周年，认为中国共产党矢志践行初心使命，克服各种艰难险阻，团结带领中国人民取得经济社会发展的伟大成就，中国共产党的一百年是“震撼世界的一百年”。

正如习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上指出的那样，中国特色社会主义是党和人民历经千辛万苦、付出巨大代价取得的根本成就，是实现中华民族伟大复兴的正确道路。我们坚持和发展中国特色社会主义，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，创造了中国式现代化新道路，创造了人类文明新形态。中国共产党和中国人民将在自己选择的道路上昂首阔步走下去。

新华社记者：有媒体报道，多名“国际科学家”日前签署联名公开信，鼓噪对新冠病毒起源重新开展全面调查，甚至称应由西方国家与经合组织、七国集团、美日印澳安全对话机制等共同开展“替代调查”。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到你说的报道。这些所谓的“国际科学家”已经不是第一次做这种哗众取宠的事情。

所谓“国际科学家”究竟是什么身份？公开信发起人中的一位，是美国智库大西洋理事会高级研究员，这无法掩饰他曾是美白宫国家安全委员会委员的政府背景和政客本质。还有一位是银行数据工程师，却冒充病毒溯源问题专家，发表未经求证、且不负责任的言论，真可谓是“无知者无畏”！

对一心“刷存在”“求关注”的“科学家”，我奉劝他们在各自领域潜心搞科研，做一些真正对人类有益的事情。我们看到，许多真正秉持科学求真精神和客观公正立场的科学家却遭到个别国家政府和极端势力的围攻谩骂，甚至是“死亡威胁”。发生这种黑白颠倒的事情，发人深省。

相信此次公开信的联署人中还有一些不明真相、被裹挟利用的科学家。我想对他们说，世卫组织溯源联合研究报告已经得出了科学性、权威性的阶段性结论。希望你们不要被伪造的“真相”蒙蔽双眼，不要被政治化的“科学”影响判断，不要再被谣言和谎言欺骗，重新回到科学理性的轨道。

公开信中提到调查团队要拥有“全面调查权”。溯源问题是且只能是联合科学研究，绝不能使共同研究变相成为对中国的单方面调查。关于所谓要求“共享原始数据”，在中国—世卫组织联合专家组在华考察期间，中方向世卫专家组逐条展示了早期病例原始数据库，中外专家在现场充分运用数据，共同确定分析思路、共同制定分析方案，共同分析研究结果，共同对结果进行解释，研究结果是外方专家深度参与、充分认可的。

公开信还提出，由西方国家与七国集团、美日印澳“四国机制”等共同开展“替代调查”。这是个别国家假借所谓“国际科学家”之笔，暴露了其真实想法，就是毫不避讳地搞有罪推定，不加掩饰地搞政治操弄。我要再次强调，溯源工作是科学问题，坚持依靠科学家、坚持科学态度、坚持运用科学方法，才是正确路径。根据世卫大会决议要求，按照溯源联合研究报告得出的结论和建议，在更广范围内开展更深入细致的科学研究与合作，才是正确方向。任何把溯源问题政治化的行径都是在毒化科学研究氛围，阻碍全球溯源合作，破坏全球抗疫努力。我们奉劝个别国家和有关势力停止这些拙劣的表演，真正为人类生命健康作出积极贡献。

澎湃新闻记者：近日，有媒体报道，联合国教科文组织世界遗产委员会6月22日宣布，考虑将澳大利亚大堡礁列入濒危世界遗产名录。澳环境部长声称此举背后有“政治”因素。澳媒认为，澳政府是在指责中国，因为中国是世界遗产委员会主席国。请问中方有何评论？

汪文斌：世界自然保护联盟（IUCN）近日建议将大堡礁列入濒危世界遗产名录，这是世界遗产委员会专业咨询机构根据长期评估结果提出的意见。

澳大利亚作为《保护世界文化和自然遗产公约》的缔约国，特别是作为世界遗产委员会会员国，应带头尊重专业评估机构的意见，正视自身在世界遗产保护方面存在的严重问题，认真做好世界遗产保护工作，而不应将技术问题政治化，毫无根据地对教科文组织和专业评估机构无端指责，对外推卸责任，甚至通过影射他国、媒体炒作向世界遗产委员会施压，影响委员会作出客观公正决定。

中方敦促澳方切实履行《保护世界文化和自然遗产公约》义务，重视专业机构意见，采取切实行动保护好大堡礁世界遗产地，保护好全人类共同的财富。

总台央视记者：近日，中国常驻日内瓦代表团在联合国人权理事会第47届会议期间举办关于香港国安法实施一周年的视频会议。中方能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：日前，中国常驻日内瓦代表团在联合国人权理事会第47届会议期间举办“由乱转治，由治及兴：香港国安法实施一周年”视频会议。香港特区政府代表以及爱国爱港人士从不同角度，全面介绍香港国安法带来的积极变化，强调国安法保障香港居民的合法权利和自由，保障香港特区高度自治、长治久安和繁荣稳定；完善香港特区选举制度有助于全面落实“爱国者治港”原则，推动“一国两制”行稳致远。

与会人士表示，此次活动有助于日内瓦外交界了解香港国安法实施一年后香港真实情况；香港是中国不可分离的一部分，香港事务纯属中国内政；支持中国在香港实施“一国两制”；制定实施香港国安法、完善香港选举制度属于中国主权；西方国家应解决好自身人权问题，停止将人权问题政治化，尊重别国主权和领土完整，停止利用涉港问题干涉中国内政。

香港国安法实施一年来，国家安全得到维护，香港社会重回正轨，法治正义得到伸张，广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好的保障，这是任何不带偏见的人都认同的客观事实。少数西方国家打着人权旗号干涉中国内政的图谋注定是徒劳的，已经并将继续遭到国际社会的坚决反对。

(责编：徐祥丽、刘慧)