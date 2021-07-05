新华社北京7月5日电（记者王鹏、施雨岑）记者在5日举行的国新办发布会上获悉，联合国教科文组织第44届世界遗产大会将于7月16日在福建省福州市开幕。本届大会上，联合国教科文组织将首次以在线形式审议世界遗产议题。

教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任田学军在发布会上介绍，大会开幕式上，联合国教科文组织三大治理机构主要负责人将在线出席开幕式并致辞。开幕式后，大会将转为线上举行。本届大会确立并使用的一系列在线审议世界遗产项目的操作规范，将成为后疫情时代世界遗产领域线上线下结合开展工作的重要参照。

田学军介绍，本届大会是一次加长版的会议，将审议2020年和2021年两个年度的世界遗产项目，包括45项《世界遗产名录》待审项目和258项世界遗产保护状况报告，相当于往届大会双倍工作量，预计《世界遗产名录》等各项清单将会有重要更新。同时，本届大会还将聚焦世界遗产保护面临的各种挑战和风险，集思广益，提出应对未来挑战、促进实现《保护世界文化和自然遗产公约》战略目标和世界遗产均衡、可持续发展的新共识和新倡议。

据悉，本届大会期间将举办一系列配套活动和边会，包括中国和联合国教科文组织合作举办的世界遗产青年论坛、世界遗产地管理者论坛，以及中方主办的8场边会。

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