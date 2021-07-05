新华社记者杨威 商婧 赵嫣

在中国共产党百年华诞之际，世界多国政党政府领导人和友好人士纷纷致电致函习近平总书记和中共中央，高度评价中国共产党取得的伟大成就和为世界和平发展作出的重大贡献，祝愿中国共产党再创新的百年辉煌。

辉煌成就、正确道路、人民至上、成功典范、世界贡献，成为贺电贺函中的高频词汇。

高频词一：成就

100年来，在中国共产党领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。多国政党政府领导人和友好人士盛赞在中国共产党的坚强领导下，中国取得的辉煌成就。

俄罗斯联邦总统普京表示，中国在经济、社会和科技发展等领域取得巨大新成就，在解决重大国际问题、应对当代全球性威胁和挑战方面发挥着重要的建设性作用。衷心祝愿习近平总书记在领导党和国家事业发展中取得新的成就。

古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔表示，习近平总书记领导中国共产党取得的伟大成就是几代中国共产党人光荣事业的延续，代表了社会主义与本国特色和时代特征相结合的重大飞跃。

巴勒斯坦总统、法塔赫主席、巴勒斯坦解放组织执行委员会主席阿巴斯表示，习近平总书记领导中国在经济和先进科技发展方面取得了举世瞩目的成就，特别是习近平总书记提出的“一带一路”倡议给各方带来了互利共赢。

蒙古国总统、蒙古人民党前主席呼日勒苏赫表示，中国共产党的百年征程铸就了中国辉煌历史，相信在习近平总书记的领导下，中国共产党将在推进中国特色社会主义事业新征程中取得更大成就。

高频词二：道路

中国特色社会主义是中国共产党和中国人民历经千辛万苦、付出巨大代价取得的根本成就。多国政党政府领导人和友好人士表示，中国的巨大发展充分证明，中国共产党的领导和中国特色社会主义道路是实现中华民族伟大复兴的正确选择。

朝鲜劳动党总书记、朝鲜民主主义人民共和国国务委员长金正恩表示，中国共产党成立100年来，实现了过去数千年来史无前例的变革和奇迹，充分证明只有中国共产党的领导和中国特色社会主义道路，才是实现中华民族伟大复兴的最正确选择和保证。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫表示，中共十八大以来的实践再次证明，中国特色社会主义道路是中国唯一正确的发展方向。

布基纳法索争取进步人民运动主席孔波雷表示，中国创造伟大奇迹并赢得世界各国尊敬，得益于中国特色社会主义道路的正确性，得益于制定实施切实有效的经济发展战略，更得益于中国共产党长期以来的坚强领导。

赤道几内亚民主党主席、总统奥比昂表示，中国共产党带领中国人民成功探索出中国特色社会主义道路，实现中国经济和社会的飞速发展和进步，取得前所未有的辉煌成就。

高频词三：人民

中国共产党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。多国政党政府领导人和友好人士表示，中国共产党始终坚持人民至上的执政理念，赢得人民广泛支持和拥护，为其他国家带来重要启发。

巴基斯坦正义运动党主席、政府总理伊姆兰·汗表示，中国共产党的成功归功于以人民为中心的执政理念和发展思想。中国共产党带领中国实现和平发展并日益走近世界舞台中央，得到中国人民的衷心拥护。

阿富汗总统加尼表示，在习近平总书记和中国共产党的强有力领导下，中国取得前所未有的稳定和发展成就，并为维护世界和平与发展作出重要贡献，充分展现了中国共产党为人民谋幸福的初心和使命。

欧洲左翼党主席比尔鲍姆表示，中国共产党的领导极大增进了人民的福祉，让中国社会面貌焕然一新，中国脱贫计划改善了几亿人的生活。

以色列共产党总书记阿梅尔表示，中国共产党始终坚持为中国人民谋幸福，致力于通过消除绝对贫困等持续增进人民福祉，带领中国人民不断迈向更美好生活，推进中华民族伟大复兴征程。

高频词四：典范

中国共产党带领中国人民创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”。多国政党政府领导人和友好人士表示，中国共产党领导中国人民取得经济社会发展巨大进步，为世界各国树立了成功典范。

联合国前秘书长、韩国创造美好未来潘基文基金会理事长潘基文表示，中方通过实施连续、稳定、可持续的宏观政策，推动经济社会发展取得长足进步，人民生活水平持续提高，成为全球发展的典范。

白俄罗斯总理戈洛夫琴科表示，中国共产党带领中国人民走过艰苦卓绝的英雄道路，取得举世瞩目的辉煌成就。中国堪称建设以公民福祉和社会政治稳定为基础的现代国家模式的典范。

巴基斯坦人民党联合主席、前总统扎尔达里表示，习近平总书记领导中国在全球事务中发挥积极重要作用，为世界其他国家树立了典范。

巴西劳工党主席霍夫曼、国际关系书记佩雷拉表示，在习近平总书记领导下，中国共产党坚持以人民为中心，大力改善人民生活，为世界树立了典范。

高频词五：贡献

中国共产党不仅使中华民族走向强盛、人民生活更加幸福，也为人类进步事业贡献了中国智慧和力量。多国政党政府领导人和友好人士表示，在中国共产党领导下，中国不断为促进世界和平与繁荣作出重要贡献。

柬埔寨人民党主席洪森表示，中国共产党团结带领中国人民实现空前进步和繁荣，深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，为维护世界和平、促进共同发展作出重要贡献。

哈萨克斯坦“祖国之光”党主席、首任总统纳扎尔巴耶夫表示，中国共产党在引领国家实现经济社会发展、为世界经济作出重大贡献方面发挥了独一无二的作用。

伊朗伊斯兰联合党总书记巴达姆齐安表示，习近平总书记提出的“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，为推动世界共同发展、维护公平正义作出了重要贡献。

波黑独立社会民主人士联盟主席、波黑主席团轮值主席多迪克表示，伟大的中国共产党上下求索，带领中国发展成为繁荣富强的国家，并为世界和平发展作出重要贡献。

(责编：徐祥丽、杨牧)