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超过1000名阿富汗政府军官兵与塔利班交火后被迫进入邻国塔吉克斯坦

2021年07月05日18:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网努尔苏丹7月5日电（记者 周翰博）杜尚别消息：据塔吉克斯坦边防军新闻中心发布的消息，当地时间7月4日晚至5日凌晨，累计有超过1000名阿富汗政府军官兵在与塔利班武装分子交火后，被迫进入塔吉克斯坦境内。

据报道，7月4日，在阿富汗东北部与塔吉克斯坦接壤的巴达赫尚省，阿政府军和塔利班武装分子发生了激烈交火，多个城镇已经被塔利班完全控制。交火过程中，有1037名阿政府军官兵在获得塔边防军许可后，为保障自身安全进入塔境内。塔边防军表示，目前，两国边境地区局势可控。

值得注意的是，此前两天，已有数百名阿富汗政府军官兵在与塔利班武装分子交火后被迫撤退至塔吉克斯坦境内。此外，6月22日和27日，先后发生2起类似事件。

据塔吉克斯坦总统新闻局发布的消息，塔总统拉赫蒙与阿总统加尼4日晚就边境局势进行电话交流。拉赫蒙通报了阿政府军官兵被迫越界进入塔境内的情况，强调塔方将坚持不干涉别国内政的原则，全面支持阿政府为实现国内和平、稳定和安全作出的努力。双方还就加强安全领域合作、共同维护边境安全等问题交换了意见。

(责编：徐祥丽、刘慧)

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