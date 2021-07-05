新华社北京7月5日（国际观察）美国疫情“人祸”之二：损人利己的“疫苗民族主义”

新华社记者

美联社7月1日的统计显示，美国仅向10个受援国家和地区发出了不足2400万剂疫苗。与此同时，美国国内疫苗却面临高度过剩甚至即将过期的问题。

在这场全球公共卫生危机中，美国将大国应有的担当和责任抛在脑后，极力奉行“疫苗民族主义”，没有疫苗时千方百计掠取抗疫物资，有疫苗后就把疫苗当做追求自身利益、巩固全球霸权的工具。正如美国《外交政策》双月刊网站文章所说，“拜登政府仍在以有损世界其他国家利益的方式追求美国利益”。

“希望”只给自己

疫情暴发后，美国大搞单边主义，一系列自私行为令世界瞠目：截留他国抗疫物资，禁止本国医疗物资出口，买断可能用于治疗新冠的药物产能，从意大利擅自运走病毒检测试剂盒等等，给国际社会合作抗疫造成严重损害。

对于全球抗疫的重要希望——疫苗，美国更是自疫苗尚处于临床试验阶段就开始抢订、抢购，把“希望”只留给自己，将一些不发达国家和地区推入“无苗可种”的绝望境地。

美国《华盛顿邮报》此前估算，政府囤积的新冠疫苗总量足够7.5亿人接种，而美国成年人口仅2.6亿。美国政府甚至在阿斯利康疫苗尚未得到美国食品和药物管理局批准使用时就提前囤积该疫苗。

就在美国大量疫苗被闲置的同时，世界上许多国家却挣扎在没有足够疫苗可用的困境中。非洲疾病预防控制中心公布的数据显示，截至6月10日，非洲只有约0.6%的人口完成疫苗接种。

几个月来，不少国家曾呼吁美国分享疫苗，却遭拒绝，其中不仅有邻国墨西哥和加拿大，还有欧洲盟国。据路透社报道，截至3月，美国仅象征性地向墨西哥和加拿大“出借”约400万剂阿斯利康疫苗。根据安排，两国要在今年晚些时候如数“归还”。

疫苗夹带“私货”

在国际社会要求分享疫苗的压力下，美国政府终于在5月中旬宣布，将在6月底前向全球分享8000万剂新冠疫苗。但分析人士指出，美方宣布的这一数字只具有象征意义，对于全球疫苗缺口来说是杯水车薪。美国-东盟商务委员会主席亚里克斯·费尔德曼说，与东南亚地区的需求相比，美国的捐赠数量可谓“沧海一粟”。

然而时间进入7月，美国承诺的疫苗大半仍未兑现。即使是已经交付的疫苗，也夹带了美方的“政治私货”。有分析指出，尽管美国政府在宣布疫苗分享计划时强调不谋求政治回报，但其实际做法却难以令人信服。

今年5月韩国总统文在寅访美期间，美方同意为55万名韩军官兵提供新冠疫苗。美国媒体认为，美方这一举动其实是用美国疫苗换韩国半导体。韩国电子巨头三星准备斥资170亿美元在美国设立新的芯片工厂，这恰好与拜登政府提出的加强美国基础设施建设、强化半导体制造和研究的政策目标相匹配。

关于美国此前决定向墨西哥“出借”疫苗，西班牙《世界报》网站文章评论说，美国政府是在换取墨西哥加强对其与危地马拉边境非法移民的控制。

依然“美国优先”

分析人士指出，美国上述自私行径表明，其骨子里奉行的还是“美国优先”。去年，美国时任总统特朗普多次动用《国防生产法》，对部分医疗物资及新冠疫苗的生产提出要求。按照这一法律，相关美国企业必须优先满足美国国内需求，实际上限制了这些产品及其原材料的出口。此举不仅极大阻碍其他国家从美国获得疫苗，也严重影响了美国以外地区的疫苗生产。拜登政府上台后，这种情况仍在持续。

美国纽约大学经济学荣休教授梅尔文·克劳斯5月在世界报业辛迪加网站上撰文指出，在应对新冠疫情时，拜登政府延续了某种形式的“美国优先”政策，包括拒绝向一些重要的欧洲国家提供疫苗等。这使得许多欧洲国家质疑拜登政府所谓“美国回来了”的说法。

俄罗斯政治观察家弗拉基米尔·丹尼洛夫在俄东方新观察网站的评论更加一针见血：“华盛顿所高喊的‘美国优先’口号正以最无耻的有损美国声誉的方式贯彻落实……其他国家的关切，以及联合国发出的国际社会应展现‘疫苗团结’的呼吁，根本不在拜登政府考虑之列。”

分析人士指出，美国大搞“疫苗民族主义”谋求私利、维护霸权的如意算盘终将害人害己。美国《财富》杂志网站的评论文章指出，“疫苗民族主义”终将导致反噬，如果全球大部分地区深受疫情困扰，剩余地区也将受到冲击。

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