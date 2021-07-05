新华社北京7月5日电 综合新华社驻外记者报道：最早在印度发现的新冠变异病毒德尔塔毒株在全球蔓延，导致部分国家出现新一波疫情。这再次凸显了疫苗接种的重要性和紧迫性，多国重新收紧防疫措施，同时持续推进疫苗接种。

处于冬季的澳大利亚正在经受新一波新冠疫情袭击，多个大城市因出现本地感染病例而纷纷封城，而传染性强的德尔塔毒株正是澳多地出现新一波疫情的罪魁祸首。由于传染性强，这一毒株给疫情追踪和防控带来很大困难。昆士兰州首席卫生官珍妮特·扬表示，一些感染者之间只是非常短暂的接触。“新冠疫情暴发之初，15分钟的密切接触令人担忧，但是现在，这一时间是5到10秒。”

俄罗斯防疫指挥部数据显示，过去一个月来，俄罗斯每日新增确诊病例数呈上升趋势。莫斯科副市长拉科娃2日表示，莫斯科市的疫情仍然严峻，目前该市主要流行德尔塔毒株。

德尔塔毒株也在法国加速传播。法国卫生部长韦朗2日表示，法国感染德尔塔毒株的确诊病例现在已占新确诊病例的“近三分之一”，“从绝对值来看，感染德尔塔毒株的人数在一周内增加了近75%”。

德国近期新冠疫情逐步好转，当地衡量疫情严重程度的重要指标 “7天感染率”不断走低，但德尔塔毒株正在德国快速蔓延。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所所长洛塔尔·威勒近期表示，估计目前德国每两例新增确诊病例中就有一例感染了德尔塔毒株。德国常设疫苗接种委员会1日发布建议，无论接种者年龄大小，如首剂接种阿斯利康疫苗即腺病毒载体技术疫苗，第二剂可接种mRNA技术疫苗，这样接种的免疫效果相对于两剂均接种阿斯利康疫苗“明显更优”。

近一个月以来，印度疫情出现放缓迹象，截至4日已连续27天单日新增确诊病例数在10万例以下，最近几天降至5万以下。印度当前绝大多数确诊病例感染的是德尔塔毒株，不过，在此基础上的一个新变种“德尔塔+”毒株近期也在印度出现，但未大面积传播。据印度媒体报道，“德尔塔+”毒株可能有更强的传染性，并具备一定免疫逃逸能力。

当前印度面临的主要挑战是如何尽快为大量人口接种疫苗。印度总理莫迪曾在6月初宣布，印度政府的目标是在今年年底前实现全民接种。然而据媒体分析，按照目前速度计算，印度要完成为全国9.5亿成年人完全接种的目标，需要至少380天。

南非当前正处于第三波疫情高峰，尽管政府已在一个多月内连续三次收紧了防控措施，仍未阻止疫情迅速蔓延。今年5月初，南非卫生部才宣布德尔塔毒株传入该国。两个月以来，该毒株已成为驱动第三波疫情的最主要因素。南非卫生部代理部长玛莫罗科·库巴伊说，有充分证据证明德尔塔毒株比其他变异病毒传染性更强，即使之前感染过新冠病毒的人也有可能感染德尔塔毒株。

为应对第三波疫情高峰，南非在一个多月内三次提升了封城等级。当前，南非全境实施宵禁、禁止售酒、禁止堂食、学校停课，疫情中心豪登省的民众更是被禁止跨省出行。政府呼吁民众非必要不外出，出门必须戴口罩，保持社交距离。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基表示，德尔塔毒株极易导致“超级传播”，公众尽快接种疫苗对于疫情防控至关重要。然而美国疫苗接种进度下滑，白宫确认美国无法完成在7月4日独立日前让70%的成年人接种至少一剂新冠疫苗的目标。美疾控中心网站数据显示，截至3日，全美完成一剂疫苗接种的人数约1.82亿，约占美国总人口的54.9%；其中完成两剂接种的人数约1.56亿，约占美国总人口的47.3%。舆论分析，疫苗接种慢于预期的一个重要原因是接种在不同族裔之间不平等、不均衡。

另外，美政府此前宣布将在6月底前向海外提供8000万剂新冠疫苗援助，目前这一计划也面临滞后。美国政府称物流、监管、法律程序等障碍影响了对外疫苗援助进度。

巴西媒体公布的数据显示，近来巴西新冠疫情呈好转迹象。巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会专家认为，这是大规模疫苗接种的结果。该基金会研究员、传染病学家儒利奥·克罗达说，大多数老年人都完成了疫苗接种，而随着疫苗接种覆盖面的扩大，新增死亡病例数会进一步下降。（执笔记者：葛晨；参与记者：荆晶、陈晨、赵旭、谭晶晶、宫若涵、郝亚琳、李奥、张毅荣）

(责编：张信凤、燕勐)